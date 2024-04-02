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الملك يعزي بمقتل أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي بغزة

4/2/2024 5:07:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم جلالة الملك عبدالله الثاني، تعازيه الحارة لخوسيه أندريس ومنظمة WCK بمقتل أعضاء من فريقها خلال إيصالهم مساعدات غذائية عاجلة لأهل غزة.


وقال جلالته عبر تغريدة له على منصة إكس "نقدر تضحياتكم وإنسانيتكم يجب حماية المنظمات الإنسانية في غزة وتمكينها من إيصال المساعدات الحيوية للأشقاء في القطاع".

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