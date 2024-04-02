الملك يعزي بمقتل أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي بغزة

الملك يعزي بمقتل أعضاء فريق المطبخ المركزي العالمي بغزة
التاريخ
4/2/2024 5:07:59 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قدم جلالة الملك عبدالله الثاني، تعازيه الحارة لخوسيه أندريس ومنظمة WCK بمقتل أعضاء من فريقها خلال إيصالهم مساعدات غذائية عاجلة لأهل غزة.
وقال جلالته عبر تغريدة له على منصة إكس "نقدر تضحياتكم وإنسانيتكم يجب حماية المنظمات الإنسانية في غزة وتمكينها من إيصال المساعدات الحيوية للأشقاء في القطاع".
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