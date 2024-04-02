Tuesday, 02 April 2024 12:48 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وفاة الحاج محمد رفيق البرغلي

4/2/2024 5:07:59 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعى آل البرغلي وانسباؤهم فقيدهم المرحوم الحاج "محمد رفيق " مرشد درويش البرغلي زوج الفاضلة الحاجة فلك محمد حسن البرغلي والد كل من نعيم (زوجته سوسن حوراني) ومرشد (زوجته دانية الأصفر ) وهديل ( زوجة د. محمد أسامة البغال ) و ايمان و( روان زوجة غيث البيات ) ورانية ( زوجة خالد عوض ) وشقيق الحاجة سميحة وكل من المرحومين درويش و شفيق وربيعة وسعاد الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء 22 رمضان الموافق 2024/4/2 .


وسيكون تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر من مسجد السيدة عائشة في عبدون إلى مثواه الأخير في مقبرة العائلة في سحاب .


وتقبل التعازي ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة أيام للرجال في منزل ابنه نعيم من الساعة الخامسة مساءا وللنساء في منزل الفقيد من الساعة الثانية عصرا الى الساعة الخامسة مساءا الكائنين في عبدون الشمالي شارع سلمة بن هشام.

انا لله و انا اليه راجعون


MENAFN02042024000208011052ID1108047452

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث