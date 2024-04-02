وفاة الحاج محمد رفيق البرغلي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - نعى آل البرغلي وانسباؤهم فقيدهم المرحوم الحاج "محمد رفيق " مرشد درويش البرغلي زوج الفاضلة الحاجة فلك محمد حسن البرغلي والد كل من نعيم (زوجته سوسن حوراني) ومرشد (زوجته دانية الأصفر ) وهديل ( زوجة د. محمد أسامة البغال ) و ايمان و( روان زوجة غيث البيات ) ورانية ( زوجة خالد عوض ) وشقيق الحاجة سميحة وكل من المرحومين درويش و شفيق وربيعة وسعاد الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء 22 رمضان الموافق 2024/4/2 .



وسيكون تشييع جثمانه الطاهر بعد صلاة العصر من مسجد السيدة عائشة في عبدون إلى مثواه الأخير في مقبرة العائلة في سحاب .



وتقبل التعازي ابتداء من اليوم ولمدة ثلاثة أيام للرجال في منزل ابنه نعيم من الساعة الخامسة مساءا وللنساء في منزل الفقيد من الساعة الثانية عصرا الى الساعة الخامسة مساءا الكائنين في عبدون الشمالي شارع سلمة بن هشام.

انا لله و انا اليه راجعون