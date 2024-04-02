شركة جورامكو تعيّن ستيفان كلوزيه مديراً تنفيذياً لعملياتها

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت الشركة الأردنية لصيانة الطائرات المحدودة "جورامكو"، التي تعد الذراع الهندسية لشركة دبي لصناعات الطيران، والتي تتخذ من العاصمة الأردنية عمّان مقراً لها، عن تعيين ستيفان كلوزيه بمنصب المدير التنفيذي للعمليات لديها.



يعد ستيفان من الخبراء المتمرسين في عالم الطيران؛ لما يتمتع به من خبرة طويلة في هذا المجال، تزيد في عمرها على 20 عاماً أمضاها في مجالات الصيانة والعمليات الفنية، مكتسباً إياها على مر مسيرته ومن خلال المناصب العليا التي شغلها سابقاً والتي كان آخرها منصب نائب الرئيس للصيانة والهندسة في الطيران الملكي السعودي.



هذا وسيتولى كلوزيه بموجب انضمامه لفريق عمل "جورامكو" مهمة إدارة دائرة العمليات؛ حيث سيضطلع بالإشراف على تنفيذ المهام الفنية والتشغيلية اليومية في الشركة.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لشركة "جورامكو"، فريزر كوري: "سعداء بالترحيب بالزميل ستيفان كلوزيه ليكون جزءاً جديداً من فريق الإدارة العليا، حيث سيتولى قيادة فريق من الخبراء المحترفين .

أتطلع لمساهمته في تحقيق رؤيتنا ورسالتنا، خاصة في هذا الوقت الذي نشهد فيه نمواً استراتيجياً كبيراً."