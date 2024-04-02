وزير الخارجية الأوكراني: على سويسرا فعل المزيد بخصوص الأصول الروسية المجمّدة

MENAFN - Swissinfo) في مقابلة حصرية مع سويس إنفو، يتحدث وزير الخارجية الأوكراني، ديميترو كوليبا، عن مؤتمر السلام القادم المُزمع عقدُه في سويسرا، للتوصل إلى حل سلمي في بلاده، والعمل على إعادة الأيتام واليتيمات الأوكرانيين.ات الموجودين.ات في روسيا.







تم نشر هذا المحتوى على 02 أبريل 2024 - 09:00 16دقائق

لديّ أكثر من عشرين عامًا من الخبرة في مجال الصحافة. تخرجتُ من كلية الصحافة بجامعة موسكو الحكومية ومن معهد الصحافة الفرنسية في باريس. عملتُ سابقا مذيعة إذاعية وتلفزيونية في كل من فرنسا وروسيا. مجالات الخبرة: العلاقات الدولية وحقوق الإنسان. ألفت كتابا عن "قانون ماغنيتسكي"، وأجريت مقابلات مع رؤساء ونجوم موسيقى الروك وسجناء سياسيين.



مقالات أخرى للكاتب (ة) القسم الفرنسي



English en 'Room for more action by Switzerland' says Ukrainian foreign minister الأصلي طالع المزيد'Room for more action by Switzerland' says Ukrainian foreign minister

Deutsch de Ukrainischer Aussenminister Dmytro Kuleba sieht für die Schweiz“Raum für weitere Massnahmen” طالع المزيدUkrainischer Aussenminister Dmytro Kuleba sieht für die Schweiz“Raum für weitere Massnahmen”

Français fr Avoirs russes gelés: ((La Suisse peut aller plus loin)), selon Dmytro Kuleba طالع المزيدAvoirs russes gelés: ((La Suisse peut aller plus loin)), selon Dmytro Kuleba

Italiano it “C'è spazio per un'azione più incisiva da parte svizzera”, sostiene il ministro degli esteri ucraino طالع المزيد“C'è spazio per un'azione più incisiva da parte svizzera”, sostiene il ministro degli esteri ucraino

Español es El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano afirma que“Suiza podría hacer más” طالع المزيدEl ministro de Asuntos Exteriores ucraniano afirma que“Suiza podría hacer más”

日本語 ja ウクライナ外相「政敵を暗殺する独裁者は、いかなる交渉の当事者としても信用しがたい」 طالع المزيدウクライナ外相「政敵を暗殺する独裁者は、いかなる交渉の当事者としても信用しがたい」

中文 zh 对乌克兰外交部长的独家专访 طالع المزيد对乌克兰外交部长的独家专访 Русский ru Дмитрий Кулеба: ((Диктатор, убивающий политических оппонентов, вряд ли может считаться достойным участником переговоров)) طالع المزيدДмитрий Кулеба: ((Диктатор, убивающий политических оппонентов, вряд ли может считаться достойным участником переговоров))

سويس إنفو: بموجب العقوبات المفروضة، قامت برن بتجميد الأصول الروسية في المصارف السويسرية. ما هي برأيك أفضل الخيارات المحتملة لمستقبل هذه الأصول، من دون انتهاك الملكية الخاصة؟

ديميترو كوليبا : نحن ندرك بأنه من غير المرجّح أن توافق روسيا بشكل طوعي، على دفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. لذا، تعمل الدول الديمقراطية في العالم على إنشاء آلية تعويض عالمية. ونقترح أن تُستخدم الأصول المجمدّة من قِبل الدول الشريكة، كجزء من العقوبات لتمويل التعويضات. هذه الأصول تشمل الأصول السيادية للدولة التي تنتهك القانون الدولي، بالإضافة إلى تلك التي تعود للأفراد من الرجال والنساء، أو الجهات الداعمة للأعمال العدوانية.

أود التأكيد على أن القانون الدولي الحالي يوفر أساساً قانونياً ضرورياً لمصادرة الأصول الروسية المجمّدة. يمكن أن تكون مثل هذه الإجراءات مشروعة. حيث تسمح بذلك مواد الأمم المتحدة لعام 2001 المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال التي تنتهك القوانين والمعاهدات الدولية. وقد أكّد خبراء وخبيرات دوليّون.ات رائدون.ات في هذا المجال أيضاً على قانونية اتخاذ مثل هذه الإجراءات الردعية للعدوان.

نحن نقدّر السياسة المتّسقة لسويسرا في فرض العقوبات. ووفقاً لمعلوماتنا، قامت هذه الأخيرة بحجز حوالي 15 مليار دولار أمريكي من الأصول الروسية، سواء كانت خاصة أو سيادية. ولدينا على سبيل المثال بلجيكا التي قامت باستخدام إيرادات الفوائد من الأصول المجمدة. يمكن أن يشكّل هذا الأمر خطوة أولى بامكان سويسرا أن تحذو حذوها. نحن نطالب بأن نتوصل في نهاية المطاف، إلى استخدام جميع الأصول الروسية المجمدّة والمُصادرة.

حتّى الآن، قامت سويسرا بتجميد 7.5 مليار فرنك سويسري (أي ما يعادل 8.2 مليار دولار أمريكي) من أصول المواطنين.ات الروس.يات، الذين واللواتي تم إدراج أسمائهم.ن على لائحة العقوبات، وهو ما يمثل 5% فقط من إجمالي الأصول الروسية في البلاد والبالغة 150 مليار فرنك سويسري بحسب التقديرات. نحن نعتقد أنه بإمكان سويسرا اتخاذ المزيد من الإجراءات. ومن شأن مثل هذه الإجراءات أن توجّه رسالة مفادها أن العدوان غير مقبول، وأنه من واجب كل الأطراف التقيّد بالقواعد والقوانين الدولية. لا بدّ وأن تشكّل هذه الرسالة رادعاً قوياً لأي دولة تنوي شن عدوان مسلّح على دولة أخرى.

هل يمكن تصوّر عودة اللاجئين.ات الأوكرانيين .ات في سويسرا البالغ عددهم.هن 65000 نسمة؟ وما هي الشروط والظروف التي يجب أن تتوفر أولاً لضمان نجاح عملية العودة؟

لقد أدّى العدوان الكبير الذي شنته روسيا ضد أوكرانيا، إلى نزوح مؤقت لملايين المواطنين.ات الأوكرانيين.ات، جُلُّهم من النساء والأطفال ذكوراً وإناثاً، إضافة إلى كبار وكبيرات السن.

نحن نعبّر عن امتنانا لجميع شركائنا من الدول الأجنبية، بما في ذلك سويسرا، على التعاون الفعّال في مساعدة اللاجئين.ات الأوكرانيين.ات في الخارج. وهذا التعاون يشمل تعديل الإجراءات الداخلية لتكون أكثر ملاءمة للظروف الحالية، وتبسيط قواعد الهجرة، وتوفير المساعدة المالية والطبية، وحل المشاكل المتعلقة بالإقامة المؤقتة.

إن أحد الأسباب التي تجعلنا نطالب شركاءنا بتوفير قدرات دفاع جوي إضافية لأوكرانيا هو أنها ستعزز الحماية الفعالة لمدننا وتشجع اللاجئين.ات على العودة. وهذا بدوره، سيعزز الاقتصاد الأوكراني ويجعل بلدنا أكثر استقلالية، ويحدّ من اعتمادنا على المساعدات الخارجية.

في بداية الحرب، تم إجلاء يافعين ويافعات من دار الأيتام في مدينة ماريوبول إلى سويسرا. اليوم، هناك العديد من الأطفال والطفلات الأوكرانيين.ات في الخارج. وإضافة إلى الذين واللواتي غادروا.ن مع آبائهم.ن وأمهاتهم.ن. هل لديكم معرفة بكيفية استضافة هؤلاء؟ وهل تعتقدون أنهم.ن سيتمكنون.ن من العودة إلى أوكرانيا؟

لقد تم ترحيل ملايين الشباب والشابات الأوكرانيين.ات. وتشير البيانات إلى أن الجيش الروسي قام منذ بداية الحرب وحتى منتصف مارس الحالي، بقتل 535 طفلاً وطفلة أوكرانياً.ة وإصابة 1254 آخرين.ات. ومؤخراً، قامت طائرة“شاهد” المسيرة الروسية بضرب مبنى سكني في أوديسا، مما أسفر عن مقتل ثلاثة أطفال وطفلتين. مارك، البالغ من العمر ثلاث سنوات، تيموفي، أربعة أشهر، وليزا، سبعة أشهر، مع والديْهم أوليغ وتتيانا، إضافة إلى الطفل سيرغي، البالغ من العمر عشر سنوات، وأخته زلاتا، سبع سنوات.

كما تقوم روسيا أيضاً، في المناطق التي تمكنت من احتلالها، بخطف الأطفال والطفلات الأوكرانيين.ات

وترحيلهم.ن بالقوة إلى روسيا. ويتم إخبار هؤلاء بأن آباءهم.ن وأمهاتهم.ن تخلوا.ين عنهم.ن، ليتم تبنيهم.ن بعد ذلك من قِبَل عائلات روسية تتولى“إعادة تنشئتهم.ن”. نحن نعلم أنّ ما لا يقل عن 20000 طفل وطفلة قد تم نقلهم.ن بالقوة. ونحن نعمل بلا كلل لإنقاذ أطفالنا وطفلاتنا، وإعادة جمع شمل العائلات، ونبذل قصارى جهدنا من أجل تقديم المساعدة أيّاً كانت. كما أننا نرحب بجميع الجهود الدولية التي تهدف لمساعدة هؤلاء الناشئين والناشئات الذين.اللاتي تم ترحيلهم.ن من بلادهم.ن بالقوة وإعادتهم.ن إلى وطنهم. ونعرب عن امتناننا لسويسرا على استقبال الذين واللواتي كانوا.ن يعيشون.ن في دار الأيتام في ماريوبول.



رعايا روس يعيشون.ن في سويسرا يتظاهرون.ن احتجاجا على نتيجة الانتخابات الرئاسية الروسية أمام البعثة الدائمة للاتحاد الروسي لدى الأمم المتحدة في جنيف في 17 مارس 2024 KEYSTONE/© KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

من اليسارإلى اليمين، خلال الاجتماع الرابع والخمسين للمنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس في 17 يناير 2024: سفياتلانا تسيخانوسكايا، زعيمة القوى الديمقراطية في بيلاروسيا، ودميترو كوليبا، وزير خارجية أوكرانيا، والمذيعة رولا خلف، وأندريه دودا، رئيس بولندا، وكاتالين نوفاك، رئيسة المجر. KEYSTONE/© KEYSTONE / GIAN EHRENZELLER

الرئيسة السويسرية فيولا أمهيرد والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قبل مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي في 15 يناير 2024 KEYSTONE/© KEYSTONE / ALESSANDRO DELLA VALLE

المنتدى الاقتصادي العالمي 2024: فولوديمير زيلينسكي يلتقي رئيس مكتبه أندريه يرماك (إلى اليسار) والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ (على اليمين). KEYSTONE

أشخاص يظهرون.ن تضامنهم.ن مع أوكرانيا في يوم الاستقلال من خلال تشكيل سلسلة حية للسلام في بازل، أغسطس 2023. تحتفل أوكرانيا في هذا اليوم بإعلان استقلالها عن الاتحاد السوفياتي في عام 1991. KEYSTONE/© KEYSTONE / GEORGIOS KEFALAS

(من اليسار) مفوضة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بأوكرانيا جاسمينكا دزومهور، ورئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بأوكرانيا إريك موس، ومفوض لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بأوكرانيا؛ بابلو دي غريف يتحدثون عن إصدار تقرير شامل للجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بأوكرانيا التابعة للأمم المتحدة إلى مجلس حقوق الإنسان، خلال مؤتمر صحفي في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، مارس 2023. KEYSTONE/© KEYSTONE / MARTIAL TREZZINI

وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس، إلى اليمين، مع وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في يوليو 2022 في لوغانو. KEYSTONE/© KEYSTONE / LAURENT GILLIERON

محتجون.ات يتظاهرون.ن ضد التدخل العسكري الروسي في أوكرانيا في برن، 26 فبراير 2022. KEYSTONE/KEYSTONE / Manuel Lopez

وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس (في الوسط) يتحدث إلى أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، ورئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا في لوغانو في 4 يوليو 2022 KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

(من اليسار) السياسيتان الأوكرانيتان أولينا خومينكو وماريا ميزينتسيفا والسفير الأوكراني لدى سويسرا أرتيم ريبشينكو يشاركون في مظاهرة ضد الغزو الروسي لأوكرانيا في برن، أبريل 2022. KEYSTONE/© KEYSTONE / PETER KLAUNZER

علم أوكراني يُظهر الطريق إلى مركز استقبال اللاجئين.ات الأوكرانيين.ات في الثكنة العسكرية القديمة في زيورخ، 15 مارس 2022 KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

قامت جمعية“تيبيتي” وقرى الأطفال“أس أو أس” بإجلاء سبع عائلات من أوكرانيا بشكل مشترك وإيوائها في دار مسنين.ات سابقة. أبريل 2022 KEYSTONE/© KEYSTONE / Gian Ehrenzeller

محطة قطار زيورخ في 9 مارس 2022. أتت العائلات إلى سويسرا من أوكرانيا بالسيارات أو الحافلات أو القطارات بعد الغزو الروسي لأوكرانيا. ويمكنها على الفور التقدم بطلب للحصول على وضع“أس” الذي يسمح لها بالبقاء والعمل في سويسرا. KEYSTONE/© KEYSTONE / MICHAEL BUHOLZER

بعد أسابيع من العمل الدبلوماسي المكثف، فُرضت عقوبات غربية على روسيا بهدف منع نشوب نزاع مسلح في أوكرانيا. فبراير 2022. KEYSTONE/© KEYSTONE / PHILIPP SCHMIDLI





























قبل وفاة أليكسي نافالني في سجن روسي، كان البعض في الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التفاوض، لتحقيق السلام وإنهاء الحرب مع فلاديمير بوتين. ما رأيك في هذه الضغوط بغية التفاوض؟

أوكرانيا ترغب في إحلال السلام أكثر من أي بلد آخر في العالم، ولكن ليس بأي ثمن. نحن بحاجة إلى سلام حقيقي وعادل ودائم، يستند إلى مبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ العملي والفعلي لهذا الميثاق. نحن نسعى للتوصل إلى ما أطلقنا عليه“الصيغة السلمية”، التي من شأنها أن تحقق استعادة السيادة الأوكرانية على كامل أراضيها. خلال المرحلة السابقة من الحرب، أي في الفترة الواقعة بين عاميْ 2014 و2022، أجرت أوكرانيا وروسيا ما يقرب من 200 جولة من المفاوضات بصيغ مختلفة.

خلال هذه الفترة، تم التوصل إلى 20 اتفاقية لوقف إطلاق النار، تم خرقها جميعاً مباشرة من قبل الجيش الروسي. إلى أين أدت بنا هذه الخطوة؟ إلى 24 فبراير 2022، عندما قامت روسيا بنسف عملية السلام، من خلال الانسحاب من اتفاقيات مينسك من جانب واحد، وشن غزو مدمّر وعلى نطاق واسع على أوكرانيا. فكيف يمكننا الاعتقاد اليوم، بأن تبنّي استراتيجية مماثلة في التفاوض مع روسيا، قد يؤدي بنا إلى نتائج مختلفة عن النتائج السابقة؟

لدى روسيا تاريخ حافل في خرق الاتفاقيات. وهي تنشط دبلوماسيا فقط للخداع والتضليل، وذلك لتوفير غطاء لعمليات عدوان جديدة وجرائم قتل جماعية. علاوة على ذلك، فإن الديكتاتور الذي يغتال خصومه السياسيين.ات، ليس جهة موثوقة لإجراء أية مفاوضات. حتى الآن، لا تُظهر موسكو إرادة حقيقية للمشاركة في محادثات سلام هادفة.

لقد اقترح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الصيغة السلمية، وهي الخطة الوحيدة والواقعية والفعالة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم في أوكرانيا، ولضمان الأمن العالمي الشامل.

يقول العديد من الدبلوماسيين.ات في الاتحاد الأوروبي إن أوروبا قوية اقتصادياً، لكنها كمجموعة، تفتقر إلى دبلوماسية متناغمة بين دولها. ما هي الإجراءات التي تتوقع اتخاذها اليوم من الأوروبيين.ات بشكل عام، ومن سويسرا بشكل خاص، لدعم أوكرانيا؟

منذ عام 2022، أظهر الاتحاد الأوروبي إصراراً وحزماً ملحوظيْن، في مواجهة التحديات والأزمات المختلفة. واتخذت سويسرا إجراءات، لم يكن أحد على الإطلاق يتصور، قبل اندلاع الحرب، إمكانية اتخاذها. لذلك، وبطرق عديدة، فاجأَتنا الدول الأوروبية، بما في ذلك سويسرا، بطريقة إيجابية. ولكن، على الرغم من كل ما حققناه من تقدم على صعيد قضيتنا، إلا أنه يتعين علينا بذل المزيد من الجهود لتحقيق الانتصار لأوكرانيا، واستعادة السلام فيها، والحفاظ على السلام الشامل في أوروبا.

نحن نعرب عن امتناننا، لأن سويسرا، وفي وثيقة استراتيجيتها الخارجية، للفترة الممتدة من العام 2024 إلى العام 2027، حددت أوكرانيا كدولة تحظى بأولوية اهتماماتها في المنطقة. هذه الوثيقة توفر الرؤية والإطار السياسي الواضح للتعامل مع أوكرانيا. نحن ندرك أن تخصيص أوكرانيا بمبلغ 1.8 مليار فرنك سويسري، والمخطط له بحلول عام 2028، هو خطوة أولى فقط نحو العمل على تيسير مساعدة إضافية متعددة الأبعاد، وأرحّب بالنقاش المستمر حول حزمة دعم قادرة على إحداث تغيير جذري في النهج العام للمساعدات.

هل ما تقدمه سويسرا من مساعدات هو على مستوى توقعاتكم؟

من المهم أيضاً التأكيد على الدور المتزايد لسويسرا في نزع الألغام في أوكرانيا. وفي هذا الصدد، حتى عام 2023، تم تقدير قيمة ما قدمته سويسرا بمبلغ 15.2 مليون فرنك سويسري مخصص لعمليات نزع الألغام، بالإضافة إلى التزام بتخصيص مبلغ آخر قدره 100 مليون فرنك سويسري للفترة الممتدة من العام 2023 إلى العام 2027.

تخوض روسيا هذه الحرب لأننا قررنا عدم التخلي عن هويتنا وحقنا في اتخاذ قراراتنا الخاصة. والآن وبعد عقد من القتال المستمر من أجل البقاء، لم يعد هناك مكان للعواطف؛ يمكننا تجاوز هذه الحرب فقط من خلال الفوز في المعركة. وهذا الفوز في المتناول، بشرط أن تتلقى أوكرانيا المساعدة الكافية وفي الوقت المناسب.

لذلك، نقدّر كل جهد تبذله الدول الصديقة والشريكة بما في ذلك سويسرا، للمساهمة في استعادة نظام دولي يقوم على احترام القوانين وتأمين سلام عادل في أوكرانيا.

بعد مرور عامين على الغزو الروسي لأوكرانيا، هل تغيرت رؤيتكم لحيادية سويسرا؟

كما هو الحال مع الدول المحايدة الأخرى التي تدعم أوكرانيا، مثل النمسا وأيرلندا وغيرها، فإن حيادية سويسرا لا تعني تبنّي موقف اللامبالاة إزاء ما يجري. هذا هو كل ما يهمنا بشكل أساسي.

نحن نقدّر أنه، في الوقت الذي تحرص فيه سويسرا على حياديتها، وجدت طريقة للوقوف إلى جانب أوكرانيا، أي إلى جانب القانون الدولي والعدالة وسيادة القانون. وذلك سواءً من خلال الانضمام إلى تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا أو المشاركة الفعالة في إعانة أوكرانيا، وتقديم المساعدات الإنسانية، وتعزيز الصيغة السلمية لأوكرانيا، والموافقة على استضافة قمة عالمية للسلام في هذا العام.

ما رأيك في المبادرة التي أطلقتها سويسرا والهادفة إلى استضافة مؤتمر للسلام في أوكرانيا هذا العام؟

نحن نعرب عن امتناننا للرئيسة فيولا أمهيرد ولسويسرا، لأنها أثبتت مرة أخرى دورها القيادي من خلال جهودها الفاعلة من أجل إحلال السلام، ووافقت على استضافة هذا الحدث الهام والتاريخي. هذا القرار يعزز بلا شك سمعة سويسرا، وقدرتها على التأثير في المنتدى الدولي.

إن قمة السلام العالمية ستجمع قادة وقائدات العالم الذين واللواتي يحترمون.ن القوانين الدولية، واتفاقيات السلام والأمن. وأودّ هنا أن أذكّر قراءكم وقارئاتكم بأن أكثر من 140 دولة صوتت لصالح القرارات المتعلقة بأوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة. هذه القرارات تدين عدوان روسيا، وتطالب موسكو بوقف كامل للعمليات العسكرية، وسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية، ضمن الحدود المعترف بها دولياً. وقد أصدرت محكمة العدل الدولية أوامر ملزمة، تطالب بالأمر نفسه.

بعبارة أخرى، تدين ثلاثة أرباع الدول في العالم، والتي تمثل كل القارات والمناطق، العدوان غير القانوني، وتطالب روسيا بمغادرة أوكرانيا. لن تتمكن روسيا من تجاهل إرادة الأغلبية العالمية إذا تحدثنا جميعاً بصوت واحد قوي.

تحرير: فيرجيني مانجين

ترجمة: جيلان ندا

مراجعة: عبد الحفيظ العبدلي/أم

هل نال المقال إعجابك.كِ؟ اشترك.ي في

نشراتنا الإخبارية المتنوّعة

للحصول على مجموعة مختارة من أفضل محتوياتنا مباشرة عبر البريد الإلكتروني.





حلقة 1: 1. انعدام الشفافية يعيق تنفيذ سويسرا للعقوبات على النفط الروسي

حلقة 2: 2. اعتماد السريّة في سويسرا: عقبة تعيق تنفيذ العقوبات

حلقة 3: 3. “على سويسرا اظهار التزامها بالشفافية في تنفيذ العقوبات الدولية على روسيا”

حلقة 4: 4. كيف تتأثر تجارة السلع الإنسانية بالعقوبات؟

حلقة 5: 5. استقالة الرئيسة التنفيذية لشركة رواغ بعد إدلائها بتعليقات مثيرة للجدل

حلقة 6: 6. روسيا تعلّق الاتفاقيات الضريبية مع سويسرا ودول أخرى“غير صديقة”

حلقة 7: 7. العقوبات الدولية معضلة كبيرة تعيق المساعدات الإنسانية

حلقة 8: 8. تأثير العقوبات الروسية على البنوك السويسرية

حلقة 9: 9. كيف تتباهى صناعةُ المسيرات الروسية القاتلة بمكوناتها السويسرية؟ حلقة 10: 10. وزير الخارجية الأوكراني: على سويسرا فعل المزيد بخصوص الأصول الروسية المجمّدة

سلسلة العقوبات والحرب في أوكرانيا

متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة

المزيد: SWI swissinfo تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"

يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!

إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على ... .