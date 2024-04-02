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أمير نجران يقلد ابن غنام رتبته - جريدة الوطن السعودية

4/2/2024 4:30:39 AM
(MENAFN- Al Watan) قلّد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء عبدالله بن راشد بن غنام، رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة لواء.

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