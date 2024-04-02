أمير نجران يقلد ابن غنام رتبته - جريدة الوطن السعودية

أمير نجران يقلد ابن غنام رتبته - جريدة الوطن السعودية
التاريخ
4/2/2024 4:30:39 AM
(MENAFN
- Al Watan) قلّد أمير منطقة نجران الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، مساعد قائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء عبدالله بن راشد بن غنام، رتبته الجديدة، وذلك بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة لواء.
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