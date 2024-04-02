كيف يكون Chatgpt سببا في تراجع التحصيل العلمي؟

MENAFN - Al Watan) كشفت دراسة جديدة- نُشرت في المجلة الدولية لتكنولوجيا التعليم "the International Journal of Educational Technology"- أن الاستخدام المفرط لروبوت ChatGPT من قِبَل الطلاب يؤدي إلى ضعف الذاكرة وتراجع التحصيل الدراسي.

حيث جاءت هذه النتائج ضمن دراسة بحثية سلطت الضوء على التأثير السريع الذي أحدثه استخدام النماذج اللغوية الكبيرة مثل: نموذج (GPT) في الأغراض التعليمية.

ووفقا للدراسة فقد أجرى الباحثون استطلاع رأي للمئات من طلاب الجامعات – بدءًا من الطلاب الجامعيين إلى طلاب الدكتوراه – على مرحلتين، باستخدام تقييمات ذاتية للطلاب.

وكان الدافع خلف هذه الدراسة هو النمو الهائل لتقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في البيئات التعليمية، كذلك القلق المتزايد بين المعلمين بشأن إساءة استخدامها، تحديدا فيما يتعلق بالنزاهة الأكاديمية، على الرغم من قدرتها على المساعدة في التعلم والبحث.

فيما ركزت الدراسات السابقة إلى حد كبير في المناقشات النظرية دون وجود الكثير من البيانات التجريبية التي تدعم هذه الادعاءات النظرية.

كما أوضح أحد مؤلفي الدراسة والأستاذ في الجامعة الوطنية للحاسوب والعلوم الناشئة في باكستان الدكتور محمد عباس سبب اهتمامه بهذا الموضوع قائلا :“لقد لاحظت على مدار العام الماضي اعتماد طلابي المتزايد على أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي في تنفيذ المهام والمشاريع المختلفة التي كلفتهم بها، وقد دفعني هذا إلى التعمق أكثر في فهم الأسباب الكامنة وراء استخدامهم هذه الأدوات، وكذلك عواقب هذا الاستخدام”

وقد أُجريت الدراسة على مرحلتين: في المرحلة الأولى؛جمع الباحثون إجابات من 165 طالبًا، أجابوا باستخدام مقياس مكون من 8 درجات لتحديد مدى اعتمادهم على ChatGPT، وقد تراوحت العبارات المستخدمة في المقياس بين: (أستخدم ChatGPT لأداء فروضي الدراسية)، و(يُعدّ روبوت ChatGPT أداة مهمة في حياتي الجامعية).

وللتحقق من صحة نتائج المرحلة الأولى؛ قام الباحثون بالمرحلة الثانية والتي اعتمدت على توسيع نطاق الدراسة المسحية لتشمل 500 طالب، جرت مقابلتهم 3 مرات خلال مدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين.

واكتشف الباحثون أن الطلاب عندما يكونون تحت ضغط العمل الأكاديمي والوقت، فإنهم يلجؤون إلى استخدام ChatGPT بنحو كبير. ولاحظ الباحثون أن الطلاب الذين يستخدمون ChatGPT بنحو مكثف يعانون الكسل أكثر من الطلاب الآخرين، بالإضافة إلى ضعف ذاكرتهم، علاوة على ذلك تراجعت درجاتهم بنحو ملحوظ.

وبينت النتائج أن الاستخدام المفرط لروبوت ChatGPT كان سببا في تراجع الجهود الإدراكية التي يبذلها الطلاب مع فروضهم الدراسية؛ وذلك لأن الروبوت قادر على تقديم استجابات سريعة عن أي تساؤلات تُطرح عليه، بغض النظر عون كون استجاباته جيدة أو سيئة.

وعلى عكس المتوقع، فقد أظهرت الدراسة أن الطلاب الذين يخشون الحصول على درجات قليلة، ويرغبون في الحفاظ على مستواهم الدراسي، لا يميلون إلى استخدام ChatGPT في أداء فروضهم الدراسية، وذلك خوفًا من اكتشاف أمرهم.

وعليه فقد نصح الباحثون بضرورة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي للأغراض التعليمية، بحذر وباعتدال. وأشاروا إلى أنه في الوقت الذي تساهم فيه هذه الأدوات في تحليل المواد والإجابة عن تساؤلات الطلاب، وتسهيل مهام البحث عن المعلومات، فإن الإفراط في استخدامها يؤدي إلى نتائج عكسية على قدرات الطلاب.