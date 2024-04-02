Openai تتيح استعمال Chatgpt دون الحاجة لإنشاء حساب

MENAFN - Al Watan) أعلنت شركة OpenAI يوم الاثنين أنها ستسمح للأشخاص باستعمال ChatGPT دون الحاجة إلى إنشاء حساب أو تسجيل الدخول.

حيث أن موقع chat لن يطلب تسجيل الدخول بعد الآن كشرط أساسي لبدء محادثة ChatGPT، ويمكن للأشخاص بدء المحادثة مباشرةً، مع بقاء خيار تسجيل الدخول .

وستسهل هذه الخطوة على الأشخاص الوصول إلى ChatGPT إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى تعقيد جهود OpenAI لمحاربة إساءة استخدام أنظمتها.

وقالت شركة OpenAI أن هذه الخاصية ستطرح تدريجيًا، بدءًا من يوم الاثنين.

وقد صرح أحد ممثلي الشركة لموقع Axios أن OpenAI عملت مع فرق داخلية مخصصة لاكتشاف ومنع إساءة استخدام هذه الخاصية.

وقال المصدر أيضًا بأنه قد تكون هناك حاجة إلى عمل تغييرات إضافية.