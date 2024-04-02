Openai تتيح استعمال Chatgpt دون الحاجة لإنشاء حساب

(MENAFN
- Al Watan) أعلنت شركة OpenAI يوم الاثنين أنها ستسمح للأشخاص باستعمال ChatGPT دون الحاجة إلى إنشاء حساب أو تسجيل الدخول.
حيث أن موقع chat لن يطلب تسجيل الدخول بعد الآن كشرط أساسي لبدء محادثة ChatGPT، ويمكن للأشخاص بدء المحادثة مباشرةً، مع بقاء خيار تسجيل الدخول .
وستسهل هذه الخطوة على الأشخاص الوصول إلى ChatGPT إلا أنها قد تؤدي أيضًا إلى تعقيد جهود OpenAI لمحاربة إساءة استخدام أنظمتها.
وقالت شركة OpenAI أن هذه الخاصية ستطرح تدريجيًا، بدءًا من يوم الاثنين.
وقد صرح أحد ممثلي الشركة لموقع Axios أن OpenAI عملت مع فرق داخلية مخصصة لاكتشاف ومنع إساءة استخدام هذه الخاصية.
وقال المصدر أيضًا بأنه قد تكون هناك حاجة إلى عمل تغييرات إضافية.
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