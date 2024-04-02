ارتفاع أسعار النحاس يعرقل مصانع الأدوات الصحية والكابلات الكهربائية

(MENAFN
- Al-Borsa News) المهندس: 70 % نسبة مساهمة النحاس فى تصنيع الأدوات الصحية
أدت الزيادات المتتالية فى أسعار النحاس عالمياً، ونقص المعروض من خردة المعدن الأحمر محلياً، فى تعطيل عملية التصنيع لقطاع الأدوات الصحية وصناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية.
وارتفع سعر النحاس فى بورصة لندن للمعادن لـ 9 آلاف دولار للطن مطلع الأسبوع الماضى مقابل 8 آلاف دولار خلال يناير الماضى وهى الزيادة الأكبر آخر 11 شهرا.
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قال محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ الزيادات المتتالية فى الأسعار العالمية للنحاس أدت إلى رفع سعر خردة النحاس ونقصها فى السوق المحلى ما أثر سلبيًا على بعض مصانع الأدوات الصحية الصغيرة.
وأضاف لـ((البورصة)) أن الزيادات فى أسعار الخردة يتم تمريرها على سعر المنتج النهائى، الأمر الذى يضعف المنافسة فى التسويق للمنتج فى السوق المحلى والخارجى.
وكشف المهندس أن دخول النحاس فى الصناعات الهندسية متفاوت بحسب كل صناعة لكنها يساهم بحوالى 70 % فى تصنيع الأدوات الصحية.
أشار إلى أن تشديد الرقابة على وقف تصدير خردة النحاس لحين استقرار السعر يدعم مصانع القطاع ويحافظ على استمرار عملية التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية.
وقال أحمد عبدالمقصود، رئيس الشركة الهندسية للأدوات الصحية، إن قوالب النحاس المصنعة من الخردة وصلت إلى 170ألف جنيه مقابل 130 ألف جنيه قبل ثلاثة أشهر.
أضاف أن ارتفاع أسعار الخردة دفع المصانع إلى خفض الطاقات الإنتاجية، فى ظل تخوفها من صعوبة التسويق فى ظل ارتفاع أسعار الخامات. حنفى: 550 ألف جنيه سعر طن خردة النحاس الأحمر
قال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن سعر خردة النحاس الأحمر سجلت مطلع الشهر الجارى 550 ألف جنيه للطن، سعر خردة النحاس الأصفر يتراوح بين 380 و400 ألف جنيه.
أضاف حنفى لـ”لبورصة” أن حجم استيراد المصانع من خام النحاس النقى يصل إلى 150 ألف طن سنويًا، وبالتالى فإن الزيادات الحالية سترفع أسعار المنتجات التى تعتمد على النحاس بمعدلات كبيرة.
وأوضح حنفى أن 6 شركات كبيرة ومتوسطة على رأسها مجموعة السويدى تصنع كابلات وأسلاك كهربائية ترتكز صناعتها على خام النحاس و10 شركات تصنع أجزاء أخرى نحاسية وهى المفصلات ، البارات ، وأجزاء من الكوالين.
وقال إنَّ مصر دولة غير منتجة للنحاس، وتعتمد بشكل رئيسى على الخردة فى توفر احتياجات المصانع المحلية من خلال جمعها من هادر المصانع ثم صهرها وتصنيعها فى شكل قوالب بأشكال متعددة بحسب كل صناعة.
قال أحمد الشيمى مدير الشركة المصرية للصناعات المعدنية، إن ارتفاع سعر النحاس خلال الشهور الماضية أثر سلبيا على مبيعات الشركة لأن بعض التجار لجأت إلى تخزين الخردة وحجبها عن السوق لتحقيق مزيد من المكاسب.
كشف الشيمى أن الشركة تشترى النحاس من مسابك النحاس بالقاهرة لتصنيع أسلاك الكهرباء والعزل ppc. ((جدة للكابلات)) توقف التصنيع مؤقتا بسبب الزيادات المتتالية
قال سعيد الدالى مدير شركة نيو جدة للكابلات، إن شركته توقفت مؤقتا عن تصنيع أسلاك كهربائية نحاسية بسبب انخفاض القدرة الشرائية عقب الزيادات الكبيرة فى الأسعار.
أشار إلى أن الشركة تسعى للحفاظ على الطاقة الإنتاجية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، ونقص المعروض من خردة النحاس بالسوق على مدار العام الجارى.
قال عمر علاء مدير الإنتاج بشركة برفكت العربية للتجارة والهندسة، إن شركته تصنع كابلات وأسلاك كهربائية، واضطرت إلى خفض الطاقة الإنتاجية بسبب ارتفاع سعر النحاس عالميًا وصعوبة تسعير منتجاتها.
أوضح علاء أن شركته تحصل على النحاس من الشركة الوطنية للنحاس و تصنع منتجاته من كابلات الترمو وسلك ١مللى و٢مللى .
بقلم:
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