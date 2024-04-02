ارتفاع أسعار النحاس يعرقل مصانع الأدوات الصحية والكابلات الكهربائية

أدت الزيادات المتتالية فى أسعار النحاس عالمياً، ونقص المعروض من خردة المعدن الأحمر محلياً، فى تعطيل عملية التصنيع لقطاع الأدوات الصحية وصناعة الكابلات والأسلاك الكهربائية.

وارتفع سعر النحاس فى بورصة لندن للمعادن لـ 9 آلاف دولار للطن مطلع الأسبوع الماضى مقابل 8 آلاف دولار خلال يناير الماضى وهى الزيادة الأكبر آخر 11 شهرا.

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قال محمد المهندس، رئيس مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إنَّ الزيادات المتتالية فى الأسعار العالمية للنحاس أدت إلى رفع سعر خردة النحاس ونقصها فى السوق المحلى ما أثر سلبيًا على بعض مصانع الأدوات الصحية الصغيرة.

وأضاف لـ((البورصة)) أن الزيادات فى أسعار الخردة يتم تمريرها على سعر المنتج النهائى، الأمر الذى يضعف المنافسة فى التسويق للمنتج فى السوق المحلى والخارجى.

وكشف المهندس أن دخول النحاس فى الصناعات الهندسية متفاوت بحسب كل صناعة لكنها يساهم بحوالى 70 % فى تصنيع الأدوات الصحية.

أشار إلى أن تشديد الرقابة على وقف تصدير خردة النحاس لحين استقرار السعر يدعم مصانع القطاع ويحافظ على استمرار عملية التشغيل بكامل الطاقة الإنتاجية.

وقال أحمد عبدالمقصود، رئيس الشركة الهندسية للأدوات الصحية، إن قوالب النحاس المصنعة من الخردة وصلت إلى 170ألف جنيه مقابل 130 ألف جنيه قبل ثلاثة أشهر.

أضاف أن ارتفاع أسعار الخردة دفع المصانع إلى خفض الطاقات الإنتاجية، فى ظل تخوفها من صعوبة التسويق فى ظل ارتفاع أسعار الخامات.

قال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن سعر خردة النحاس الأحمر سجلت مطلع الشهر الجارى 550 ألف جنيه للطن، سعر خردة النحاس الأصفر يتراوح بين 380 و400 ألف جنيه.

أضاف حنفى لـ”لبورصة” أن حجم استيراد المصانع من خام النحاس النقى يصل إلى 150 ألف طن سنويًا، وبالتالى فإن الزيادات الحالية سترفع أسعار المنتجات التى تعتمد على النحاس بمعدلات كبيرة.

وأوضح حنفى أن 6 شركات كبيرة ومتوسطة على رأسها مجموعة السويدى تصنع كابلات وأسلاك كهربائية ترتكز صناعتها على خام النحاس و10 شركات تصنع أجزاء أخرى نحاسية وهى المفصلات ، البارات ، وأجزاء من الكوالين.

وقال إنَّ مصر دولة غير منتجة للنحاس، وتعتمد بشكل رئيسى على الخردة فى توفر احتياجات المصانع المحلية من خلال جمعها من هادر المصانع ثم صهرها وتصنيعها فى شكل قوالب بأشكال متعددة بحسب كل صناعة.

قال أحمد الشيمى مدير الشركة المصرية للصناعات المعدنية، إن ارتفاع سعر النحاس خلال الشهور الماضية أثر سلبيا على مبيعات الشركة لأن بعض التجار لجأت إلى تخزين الخردة وحجبها عن السوق لتحقيق مزيد من المكاسب.

كشف الشيمى أن الشركة تشترى النحاس من مسابك النحاس بالقاهرة لتصنيع أسلاك الكهرباء والعزل ppc.

قال سعيد الدالى مدير شركة نيو جدة للكابلات، إن شركته توقفت مؤقتا عن تصنيع أسلاك كهربائية نحاسية بسبب انخفاض القدرة الشرائية عقب الزيادات الكبيرة فى الأسعار.

أشار إلى أن الشركة تسعى للحفاظ على الطاقة الإنتاجية فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تمر بها البلاد، ونقص المعروض من خردة النحاس بالسوق على مدار العام الجارى.

قال عمر علاء مدير الإنتاج بشركة برفكت العربية للتجارة والهندسة، إن شركته تصنع كابلات وأسلاك كهربائية، واضطرت إلى خفض الطاقة الإنتاجية بسبب ارتفاع سعر النحاس عالميًا وصعوبة تسعير منتجاتها.

أوضح علاء أن شركته تحصل على النحاس من الشركة الوطنية للنحاس و تصنع منتجاته من كابلات الترمو وسلك ١مللى و٢مللى .

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