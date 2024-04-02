كرايتيريا ديزاين تستهدف الإشراف على مشروعات باستثمارات 25 مليار جنيه خلال 2024

قال المهندس هشام هلال، رئيس مجلس إدارة شركة“كرايتيريا ديزاين جروب للاستشارات المعمارية والهندسية”، إن الشركة تسعى لزيادة عدد المشروعات التى تشرف عليها خلال العام الجارى بنسبة 50% لتصل إلى 30 مشروعا بتكلفة استثمارية نحو 25 مليار جنيه.

وأضاف هلال لـ”البورصة”، أن حجم أعمال الشركة خلال العام الماضى بلغ 20 مشروعا متنوعا بتكلفة استثمارية تصل إلى 9 مليارات جنيه.

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وأوضح أن“كرايتيريا ديزاين” تخطط للتوسع فى أسواق جديدة خارج مصر، وعلى رأسها السوق الخليجى، حيث تسعى للإشراف على مشروعات دولية بالتعاون مع مطورين من القطاعين العام والخاص.

وقال هلال، إنه منذ بداية العام الجارى، تعاقدت الشركة على الإشراف على أحد المشروعات الكبرى فى دولة الإمارات، بالإضافة إلى 4 مشروعات أخرى تقدر استثماراتها بنحو 12 مليار جنيه.

وأضاف أنه تم التعاقد على تصميم مشروعين سكنيين بمنطقة الساحل الشمالى، الأول على مساحة 100 فدان بحجم استثمارات يتراوح من 2 إلى 3 مليارات جنيه، والثانى على مساحة 50 فدان باستثمارات مليار جنيه.

وأشار إلى أن الشركة تعمل على تصميم مدرسة بمدينة الشيخ زايد على مساحة 20 ألف متر مربع، ومبنى آخر متعدد الاستخدامات.

وأوضح هلال، أن“كرايتيريا ديزاين” تتولى تصميم 4 قرى سياحية فى الساحل الشمالى، منها مشروع“بانجلوز” التابع لشركة عربية على مساحة 100 فدان، ومشروع الجامعة المصرية بمدينة العلمين الجديدة.

وقال إن الشركة تشرف على تطوير جزيرة بمحافظة الأقصر على مساحة 160 فدانًا باستثمارات تتراوح من 3 إلى 4 مليارات جنيه.

وأضاف أنه يتم استكمال العمل على تصميمات 10 مولات تجارية وإدارية ومبانى متعددة الاستخدام لصالح شركات“سكوب” و”الصفوة” و”عربية” باستثمارات تتراوح من 400 مليون إلى 2 مليار جنيه لكل مشروع، وتم استخراج تراخيص إنشاء مشروعين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة“كرايتيريا ديزاين”، أن الشركة تعمل حاليا على تصميم“برج” فى الإمارات بارتفاع 40 طابقا، وتبحث فرصا أخرى للتعاون مع شركات فى دبى، لكن من داخل مصر كمقر رئيسى، فالشركة تتمسك بعدم فتح مكتب هناك لترسيخ مبدأ العمل من مصر ودفع المقابل بالدولار كأى مستشار أو خبير معمارى.

وقال إن الشركة ستركز على حضور المؤتمرات التى تهتم بالعمارة وخاصة العمارة المستدامة، وشاركت فى أخر نسختين من مؤتمر المناخ فى مصر والإمارات، كما ستشارك فى مؤتمر“عمارة خضراء” فى السعودية خلال الأيام المقبلة، حيث ستشارك بمبنى الجامعة المصرية بمدينة العلمين الجديدة بعد قبوله كورقة بحثية، وسيتم عقد مقابلات مع بعض الشركات للتفاوض حول إمكانية التعاون المشترك.

وأضاف أن“كرايتيريا ديزاين” تستهدف فتح أسواق جديدة مع البدء بالسعودية والإمارات فى الخليج العربى ثم إفريقيا والمغرب العربى.

وتابع هلال:“تقوم فلسفة“كرايتيريا ديزاين” على نهج جديد لخلق الحلول التصميمية المعمارية على المستوى التشكيلى والهندسى بما يتوافق مع البيئة والقيم المجتمعية بأعلى معايير الاستدامة التى توفر فى تكلفة الإنشاء وبمعالم جمالية، ما يسهل على صاحب القرار الاتجاه نحو هذا النوع من الأبنية، سواء سكنية أو بأنشطة أخرى”.

وحول توجه بعض شركات التطوير العقارى للاستغناء عن مكاتب الاستشارات الهندسية لتقليل النفقات فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية، قال رئيس مجلس إدارة“كرايتيريا ديزاين إن مكاتب الاستشارات الهندسية هى الحلقة الأقل فى سلسلة التكاليف العقارية.

وأضاف أن المطور يحتاج للوصول إلى منتج عقارى منافس بحلول إبداعية معمارية لإنتاج مبنى مميز وموفر وغير مكلف، وهذا هو دور المكاتب الاستشارية التى لديها القدرة على التصميم المبتكر، وذات دور إشرافى وتنظيمى فقط على عملية تنفيذ المشروع.

وأشار إلى أن الشركات التى ستتخلى عن مكاتب الاستشارات الهندسية ستتكبد خسائر كبيرة لن تدركها فى البداية وستضطر للعودة مرة أخرى للاستعانة بالاستشاريين.

وقال إن أزمة السوق العقارى فى مصر ليست فقط فى ارتفاع أسعار مواد البناء، وإنما ارتفاع سعر الصرف مما يجعل المطورين غير قادرين على التسعير والبيع، وهناك مطورون أوقفوا البيع والعمل على مشروعات جديدة.

وأشار إلى أهمية تقليل استيراد بعض مواد البناء مثل الزجاج والرخام وتكنولوجيا تعليق الزجاج واستبدالها بحلول معمارية حديثة والوصول إلى تشكيلات لا تخلو من الجاذبية.

وأضاف هلال، أن المنتجات العقارية الأكثر طلبًا فى مصر هى المساحات الأصغر، وفق كل موقع جغرافى يقع به العقار حيث يرتفع الإقبال عليها فى المناطق الساحلية، وفى المبانى التجارية والإدارية.

وتابع:“هناك مناطق أخرى لديها احتياج سكنى من وحدات وشقق وغرف فندقية بمساحات أكبر، فمصر توفر كل أنواع العقارات بحسب تنوع مناطقها الجغرافية”.

وأوضح أن التوسعات فى المدن الجديدة بمصر ضرورة وليست رفاهية، من أجل مواكبة كل دول العالم فى امتلاكها لمدن عصرية، وحل أزمة التكدس فى القاهرة الكبرى.