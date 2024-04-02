Dubleuse تستهدف ضخ 400 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية العام الجارى

قال المهندس معاذ وسام الدين، رئيس مجلس إدارة شركة Dubleuse للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه بمشروع“District People” فى مدينة القاهرة الجديدة، خلال العام الجارى.

وأضاف وسام الدين لـ”البورصة”، أن الشركة طرحت أول مشروعاتها“ District People ” بنشاط تجارى إدارى بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 5 آلاف متر مربع.

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وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، وإجمالى المبيعات المستهدفة من المشروع تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه.

وأشار وسام الدين، إلى أن الشركة تستهدف البدء فى تسليم وحدات مشروع“District People” خلال منتصف عام 2026.

وقال إن الشركة تسعى خلال الفترة القادمة لزيادة محفظة أراضيها لتصل نحو 30 ألف متر مربع.

وأضاف أن شركة Dubleuse تعمل بالسوق المحلى منذ أكثر من 12 عاما بقطاع الاستشارات الهندسية والمقاولات، وتمتلك العديد من الخبرات ولديها سابقة أعمال فى الكثير من المناطق داخل مصر، كما نفذت مشروعات فى دول الخليج.

وأوضح أن القطاع العقارى يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الحالية نتيجة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار مواد البناء والمواد الخام.

وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر فى تكاليف الإنشاء والاعتماد على المنتج المحلى الذى يمتلك جودة عالية فى تنفيذ المشروعات العقارية.

وقال إن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى لتنفيذ كافة مشروعاتها، حيث تركز على سرعة تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليمات المحددة مع العملاء.

وأضاف أن خطة الشركة الاستثمارية خلال الفترة القادمة تتضمن زيادة حجم أعمالها فى السوق المصرى من خلال عدة مشروعات جديدة، والإسراع من معدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى.

وأوضح أن العام الجارى سوف يشهد نموا فى مبيعات شركات التطوير العقارى نتيجة الطلب المرتفع على شراء العقارات، حيث يعتبر العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار والحفاظ على المدخرات فى ظل التقلبات الاقتصادية.