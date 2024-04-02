Dubleuse تستهدف ضخ 400 مليون جنيه بالأعمال الإنشائية العام الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) 1.5 مليار جنيه استثمارات مشروع“District People” فى“القاهرة الجديدة”
قال المهندس معاذ وسام الدين، رئيس مجلس إدارة شركة Dubleuse للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف ضخ استثمارات بقيمة 400 مليون جنيه بمشروع“District People” فى مدينة القاهرة الجديدة، خلال العام الجارى.
وأضاف وسام الدين لـ”البورصة”، أن الشركة طرحت أول مشروعاتها“ District People ” بنشاط تجارى إدارى بمدينة القاهرة الجديدة على مساحة 5 آلاف متر مربع.
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وأوضح أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ نحو 1.5 مليار جنيه، وإجمالى المبيعات المستهدفة من المشروع تقدر بنحو 2.5 مليار جنيه.
وأشار وسام الدين، إلى أن الشركة تستهدف البدء فى تسليم وحدات مشروع“District People” خلال منتصف عام 2026.
وقال إن الشركة تسعى خلال الفترة القادمة لزيادة محفظة أراضيها لتصل نحو 30 ألف متر مربع.
وأضاف أن شركة Dubleuse تعمل بالسوق المحلى منذ أكثر من 12 عاما بقطاع الاستشارات الهندسية والمقاولات، وتمتلك العديد من الخبرات ولديها سابقة أعمال فى الكثير من المناطق داخل مصر، كما نفذت مشروعات فى دول الخليج.
وأوضح أن القطاع العقارى يواجه العديد من التحديات خلال الفترة الحالية نتيجة الارتفاعات الكبيرة فى أسعار مواد البناء والمواد الخام.
وأشار إلى أنه يجب إعادة النظر فى تكاليف الإنشاء والاعتماد على المنتج المحلى الذى يمتلك جودة عالية فى تنفيذ المشروعات العقارية.
وقال إن الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى لتنفيذ كافة مشروعاتها، حيث تركز على سرعة تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليمات المحددة مع العملاء.
وأضاف أن خطة الشركة الاستثمارية خلال الفترة القادمة تتضمن زيادة حجم أعمالها فى السوق المصرى من خلال عدة مشروعات جديدة، والإسراع من معدلات الإنجاز بالمشروعات القائمة فى ظل التحديات التى يشهدها القطاع العقارى.
وأوضح أن العام الجارى سوف يشهد نموا فى مبيعات شركات التطوير العقارى نتيجة الطلب المرتفع على شراء العقارات، حيث يعتبر العقار هو الملاذ الآمن للاستثمار والحفاظ على المدخرات فى ظل التقلبات الاقتصادية.
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