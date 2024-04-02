ECB للاستشارات تتعاقد على مشروعات عقارية باستثمارت 170 مليار جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) عبد الغنى: الشركة تستهدف الإشراف على مشروعات باستثمارات 500 مليار جنيه خلال 2024
تعاقدت شركة“ECB” للاستشارات الهندسية، على مشروعات عقارية جديدة باستثمارات 170 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى.
وقال الدكتور محمد عبد الغنى، رئيس مجلس إدارة شركة“ECB” للاستشارات الهندسية، إن الشركة تعاقدت على 11 مشروعًا جديدًا، وتتنوع الأعمال بين التصميم والإشراف على التنفيذ والإدارة.
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وأضاف عبد الغنى، أن الشركة تعاقدت على تنفيذ تصميمات والإشراف على برجين ومنطقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر باستثمارات نحو 8 مليارات جنيه، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال 30 شهرا.
وأوضح أنه تم تكليف شركة“ECB” بالإشراف على تنفيذ مشروع مدينة“طربول” الصناعية على مساحة 26 ألف فدان، والتى تنفذ باستثمارات تتجاوز مئات المليارات من الجنيهات، وسيتم الانتهاء من المرحتين الأولى والثانية للمدينة خلال 3 سنوات. مكتب ECB يشرف على مشروعات عقارية باستثمارات 500 مليار جنيه
وقال عبد الغنى، إن الشركة تعاقدت مع شركة موداد للتطوير العقارى على تنفيذ تصميمات برج إدارى تجارى بمساحة 23 ألف متر مربع باستثمارات 2 مليار جنيه.
وأضاف أن الشركة تعاقدت أيضًا على تصميم والإشراف على التنفيذ وإدارة عدد من مشروعات شركة مناج للتطوير العقارى، وتضم مبنى تجارى إدارى باستثمارات مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعين سكنيين باستثمارات 4 مليارات جنيه بمدينة القاهرة الجديدة.
وأوضح عبد الغنى، أن الشركة تعاقدت أيضًا لتصميم مشروع سكنى فى دولة النيجر.
وقال إن الشركة تستهدف أن تتولى أعمال بحجم استثمارات يصل إلى 500 مليار جنيه خلال عام 2024 مقارنة بحجم أعمال 350 مليار جنيه خلال العام الماضى.
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