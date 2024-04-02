ECB للاستشارات تتعاقد على مشروعات عقارية باستثمارت 170 مليار جنيه

تعاقدت شركة“ECB” للاستشارات الهندسية، على مشروعات عقارية جديدة باستثمارات 170 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى.

وقال الدكتور محمد عبد الغنى، رئيس مجلس إدارة شركة“ECB” للاستشارات الهندسية، إن الشركة تعاقدت على 11 مشروعًا جديدًا، وتتنوع الأعمال بين التصميم والإشراف على التنفيذ والإدارة.

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وأضاف عبد الغنى، أن الشركة تعاقدت على تنفيذ تصميمات والإشراف على برجين ومنطقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر باستثمارات نحو 8 مليارات جنيه، على أن يتم الانتهاء من التنفيذ خلال 30 شهرا.

وأوضح أنه تم تكليف شركة“ECB” بالإشراف على تنفيذ مشروع مدينة“طربول” الصناعية على مساحة 26 ألف فدان، والتى تنفذ باستثمارات تتجاوز مئات المليارات من الجنيهات، وسيتم الانتهاء من المرحتين الأولى والثانية للمدينة خلال 3 سنوات.

وقال عبد الغنى، إن الشركة تعاقدت مع شركة موداد للتطوير العقارى على تنفيذ تصميمات برج إدارى تجارى بمساحة 23 ألف متر مربع باستثمارات 2 مليار جنيه.

وأضاف أن الشركة تعاقدت أيضًا على تصميم والإشراف على التنفيذ وإدارة عدد من مشروعات شركة مناج للتطوير العقارى، وتضم مبنى تجارى إدارى باستثمارات مليار جنيه، بالإضافة إلى مشروعين سكنيين باستثمارات 4 مليارات جنيه بمدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح عبد الغنى، أن الشركة تعاقدت أيضًا لتصميم مشروع سكنى فى دولة النيجر.

وقال إن الشركة تستهدف أن تتولى أعمال بحجم استثمارات يصل إلى 500 مليار جنيه خلال عام 2024 مقارنة بحجم أعمال 350 مليار جنيه خلال العام الماضى.