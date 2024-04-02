كونتكت للتطوير العقارى تستهدف 3 مليارات جنيه مبيعات خلال 2024

قال الدكتور أحمد فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى، إنَّ الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام الجارى.

وأضاف ((فكرى)) لـ((البورصة))، أن شركة كونتكت للتطوير العقارى حققت 1.2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها خلال العام الماضى 2023 .

موضوعات21 أبريل.. بدء تسليم دفعة جديدة من شقق“جنة” بالقاهرة الجديدة “السياحة” تستهدف إضافة 2500 غرفة فندقية عائمة بالسنوات القادمة “ECB” للاستشارات تتعاقد على مشروعات عقارية باستثمارت 170 مليار جنيه

وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 500 مليون جنيه، خلال العام الجارى، لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة.

وأشار ((فكرى)) إلى أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 230 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية بمشروعاتها خلال العام الماضى.

وقال إن الشركة تستهدف تسليم 280 وحدة بنهاية العام الجارى فى مشروع ((ميركورى مول)) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.

وأضاف أن شركة كونتكت للتطوير العقارى تمتلك محفظة أراضٍ تقدر بنحو 100 ألف متر مربع بقيمة استثمارية تبلغ 3 مليارات جنيه بمنطقة شرق وغرب القاهرة.

وأوضح أن شركة كونتكت للتطوير العقارى أطلقت مؤخراً رابع مشاريعها فى العاصمة الإدارية، وهو مشروع ((Eval Tower))، ويتكون المشروع من برج إدارى وبرج فندقى باستثمارات 5 مليارات جنيه، والمشروع فى مرحلة الحفر تمهيداً لصب الخرسانات.

وأشار إلى أن المستهدفات البيعية من مشروع ((Eval Tower)) تصل إلى 8 مليارات جنيه، والبرج الفندقى يضم 420 غرفة فندقية، ومن المقرر الانتهاء منه وتسليمه فى عام 2028.

وقال ((فكرى))، إنَّ الشركة انتهت من تنفيذ 40% بمشروع ((ميركورى مول)) فى العاصمة الإدارية، وهو عبارة عن مول تجارى إدارى على مساحة 2800 متر مربع، بمستهدفات بيعية 600 مليون جنيه، لافتاً إلى أن مبيعات المشروع حتى الآن تبلغ نحو 400 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة تنفذ مشروع ((كوان تاور)) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع تجارى إدارى طبى، باستثمارات 1.5 مليار جنيه ومستهدفات بيعية تبلغ نحو 2 مليار جنيه.

وأوضح أن الشركة انتهت من تنفيذ 30% بإنشاءات مشروع ((كايو مول)) التجارى، والذى يقام على مساحة 7500 متر مربع باستثمارات 800 مليون جنيه ومستهدفات بيعية نحو 1.8 مليار جنيه، لافتاً إلى أن المبيعات التى حققها المشروع حتى الآن تبلغ نحو 900 مليون جنيه.

وقال ((فكرى))، إن الشركة اتجهت، خلال الفترة الحالية، لتنفيذ المشروعات الخدمية، وحصلت على ترخيص إنشاء محطة وقود فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 11 ألف متر مربع بإجمالى استثمارات 400 مليون جنيه.

وأضاف أن 30% من عملاء شركة ((كونتكت للتطوير العقارى)) من الأجانب والمصريين العاملين بالخارج وخاصة من دول الخليج.

وأوضح أن الشركة تستعد لطرح مشروع سكنى متكامل بمدينة الشيخ زايد الجديدة، منتصف العام الجارى، على مساحة 10 أفدنة، باستثمارات 400 مليون جنيه.

وأشار ((فكرى))، إلى أن المشروع الجديد يضم 70 فيلا، وتصل مبيعاته المستهدفة نحو 600 مليون جنيه.

وقال إنَّ الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى لتنفيذ جميع مشروعاتها.

وأضاف أنه يمكن خلال الفترة المقبلة دراسة آليات تمويلية جديدة، ومنها الاقتراض من البنوك لتنمية مشروعات مستقبلية.

وأوضح أن الشركة تركز، خلال الفترة الحالية، على سرعة تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليمات المحددة مع العملاء.

وتوقع ((فكرى))، أن يشهد العام الجارى ارتفاعاً كبيراً فى الطلب على شراء العقارات وانتعاشة فى السوق العقارى، معتبراً أن الاستثمار فى العقار يعتبر الاختيار الأفضل للعملاء للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

وقال إن الفترة الحالية شهدت مبيعات تعاقدية كبيرة للعديد من المطورين فى ظل زيادة الطلب على شراء العقارات باعتبارها الملاذ الآمن للاستثمار، ولكن نجاح الشركات يقاس بنسب تنفيذ المشروعات.

وأضاف أن شركة ((كونتكت للتطوير العقارى)) اعتمدت على عدة محاور للتحوط من الزيادات الكبيرة فى الأسعار، وذلك من خلال الترشيد فى الخطط البيعية وألا تتعدى نسب مبيعات المشروع 60% قبل الانتهاء منه بشكل كامل، بالإضافة إلى تخزين أكبر قدر ممكن من مواد البناء، ومراجعة الأسعار بشكل مستمر لتجنب أى خسائر ناتجة عن فروق الأسعار أو تحمل أعباء مالية جديدة.

وأوضح أن الشركة قامت، خلال الفترة الماضية، بالاستحواذ على 3 شركات، وهى ((جى دبليوكونستراكشنز))، و((دى إف إس جينيرال سيرفيس))، و((تيرن كى ميكانيكال سوليوشن))، فى صفقة بلغت قيمتها 120 مليون جنيه.

وقال إنَّ الشركة تمتلك مكاتب مبيعات فى الرياض ودبى، وتعتزم خلال الفترة المقبلة فتح المزيد من مكاتب التمثيل بدول الخليج وأوروبا.

وأضاف ((فكرى))، أن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية فى السعودية استعداداً لطرح مشروعات جديدة.

وأوضح أن الوحدات التجارية والإدارية تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة الحالية، لأنها تحقق ربحية كبيرة فى وقت قصير.

وقال ((فكرى))، إنَّ السوق العقارى سوف يشهد زيادات فى الأسعار بنسبة 25% خلال الربع الأول من العام الجارى.

وأضاف أن شركة ((كونتكت للتطوير العقارى)) رفعت أسعار البيع بمشروعاتها بنسبة تتجاوز 70%، خلال العام الماضى، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام.