كونتكت للتطوير العقارى تستهدف 3 مليارات جنيه مبيعات خلال 2024

(MENAFN
- Al-Borsa News) الشركة تستهدف ضخ 500 مليون جنيه بالإنشاءات العام الجارى
قال الدكتور أحمد فكرى، رئيس مجلس إدارة شركة كونتكت للتطوير العقارى، إنَّ الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام الجارى.
وأضاف ((فكرى)) لـ((البورصة))، أن شركة كونتكت للتطوير العقارى حققت 1.2 مليار جنيه مبيعات تعاقدية بمشروعاتها خلال العام الماضى 2023 .
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وأوضح أن الشركة تستهدف ضخ 500 مليون جنيه، خلال العام الجارى، لاستكمال الأعمال الإنشائية فى مشروعاتها وفقاً لخطط التنفيذ الموضوعة.
وأشار ((فكرى)) إلى أن الشركة ضخت استثمارات بقيمة 230 مليون جنيه فى الأعمال الإنشائية بمشروعاتها خلال العام الماضى.
وقال إن الشركة تستهدف تسليم 280 وحدة بنهاية العام الجارى فى مشروع ((ميركورى مول)) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وفقاً للجداول الزمنية المتفق عليها مع العملاء.
وأضاف أن شركة كونتكت للتطوير العقارى تمتلك محفظة أراضٍ تقدر بنحو 100 ألف متر مربع بقيمة استثمارية تبلغ 3 مليارات جنيه بمنطقة شرق وغرب القاهرة. 8 مليارات جنيه مبيعات مستهدفة بمشروع ((Eval Tower))
وأوضح أن شركة كونتكت للتطوير العقارى أطلقت مؤخراً رابع مشاريعها فى العاصمة الإدارية، وهو مشروع ((Eval Tower))، ويتكون المشروع من برج إدارى وبرج فندقى باستثمارات 5 مليارات جنيه، والمشروع فى مرحلة الحفر تمهيداً لصب الخرسانات.
وأشار إلى أن المستهدفات البيعية من مشروع ((Eval Tower)) تصل إلى 8 مليارات جنيه، والبرج الفندقى يضم 420 غرفة فندقية، ومن المقرر الانتهاء منه وتسليمه فى عام 2028.
وقال ((فكرى))، إنَّ الشركة انتهت من تنفيذ 40% بمشروع ((ميركورى مول)) فى العاصمة الإدارية، وهو عبارة عن مول تجارى إدارى على مساحة 2800 متر مربع، بمستهدفات بيعية 600 مليون جنيه، لافتاً إلى أن مبيعات المشروع حتى الآن تبلغ نحو 400 مليون جنيه. 1.5 مليار جنيه استثمارات مشروع ((كوان تاور)) فى العاصمة الإدارية
وأضاف أن الشركة تنفذ مشروع ((كوان تاور)) بالعاصمة الإدارية الجديدة، وهو مشروع تجارى إدارى طبى، باستثمارات 1.5 مليار جنيه ومستهدفات بيعية تبلغ نحو 2 مليار جنيه.
وأوضح أن الشركة انتهت من تنفيذ 30% بإنشاءات مشروع ((كايو مول)) التجارى، والذى يقام على مساحة 7500 متر مربع باستثمارات 800 مليون جنيه ومستهدفات بيعية نحو 1.8 مليار جنيه، لافتاً إلى أن المبيعات التى حققها المشروع حتى الآن تبلغ نحو 900 مليون جنيه.
وقال ((فكرى))، إن الشركة اتجهت، خلال الفترة الحالية، لتنفيذ المشروعات الخدمية، وحصلت على ترخيص إنشاء محطة وقود فى العاصمة الإدارية الجديدة على مساحة 11 ألف متر مربع بإجمالى استثمارات 400 مليون جنيه.
وأضاف أن 30% من عملاء شركة ((كونتكت للتطوير العقارى)) من الأجانب والمصريين العاملين بالخارج وخاصة من دول الخليج. مشروع سكنى فى ((زايد الجديدة)) باستثمارات 400 مليون جنيه
وأوضح أن الشركة تستعد لطرح مشروع سكنى متكامل بمدينة الشيخ زايد الجديدة، منتصف العام الجارى، على مساحة 10 أفدنة، باستثمارات 400 مليون جنيه.
وأشار ((فكرى))، إلى أن المشروع الجديد يضم 70 فيلا، وتصل مبيعاته المستهدفة نحو 600 مليون جنيه.
وقال إنَّ الشركة تعتمد فى الوقت الحالى على التمويل الذاتى لتنفيذ جميع مشروعاتها.
وأضاف أنه يمكن خلال الفترة المقبلة دراسة آليات تمويلية جديدة، ومنها الاقتراض من البنوك لتنمية مشروعات مستقبلية.
وأوضح أن الشركة تركز، خلال الفترة الحالية، على سرعة تنفيذ المشروعات والالتزام بمواعيد التسليمات المحددة مع العملاء.
وتوقع ((فكرى))، أن يشهد العام الجارى ارتفاعاً كبيراً فى الطلب على شراء العقارات وانتعاشة فى السوق العقارى، معتبراً أن الاستثمار فى العقار يعتبر الاختيار الأفضل للعملاء للحفاظ على قيمة مدخراتهم.
وقال إن الفترة الحالية شهدت مبيعات تعاقدية كبيرة للعديد من المطورين فى ظل زيادة الطلب على شراء العقارات باعتبارها الملاذ الآمن للاستثمار، ولكن نجاح الشركات يقاس بنسب تنفيذ المشروعات. “كونتكت للتطوير العقارى” تتحوط من زيادات الأسعار.. وتستحوذ على 3 شركات
وأضاف أن شركة ((كونتكت للتطوير العقارى)) اعتمدت على عدة محاور للتحوط من الزيادات الكبيرة فى الأسعار، وذلك من خلال الترشيد فى الخطط البيعية وألا تتعدى نسب مبيعات المشروع 60% قبل الانتهاء منه بشكل كامل، بالإضافة إلى تخزين أكبر قدر ممكن من مواد البناء، ومراجعة الأسعار بشكل مستمر لتجنب أى خسائر ناتجة عن فروق الأسعار أو تحمل أعباء مالية جديدة.
وأوضح أن الشركة قامت، خلال الفترة الماضية، بالاستحواذ على 3 شركات، وهى ((جى دبليوكونستراكشنز))، و((دى إف إس جينيرال سيرفيس))، و((تيرن كى ميكانيكال سوليوشن))، فى صفقة بلغت قيمتها 120 مليون جنيه.
وقال إنَّ الشركة تمتلك مكاتب مبيعات فى الرياض ودبى، وتعتزم خلال الفترة المقبلة فتح المزيد من مكاتب التمثيل بدول الخليج وأوروبا.
وأضاف ((فكرى))، أن الشركة تدرس العديد من الفرص الاستثمارية فى السعودية استعداداً لطرح مشروعات جديدة.
وأوضح أن الوحدات التجارية والإدارية تستحوذ على النصيب الأكبر من مبيعات العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الفترة الحالية، لأنها تحقق ربحية كبيرة فى وقت قصير.
وقال ((فكرى))، إنَّ السوق العقارى سوف يشهد زيادات فى الأسعار بنسبة 25% خلال الربع الأول من العام الجارى.
وأضاف أن شركة ((كونتكت للتطوير العقارى)) رفعت أسعار البيع بمشروعاتها بنسبة تتجاوز 70%، خلال العام الماضى، نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام.
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