النفط يرتفع بفضل بيانات التصنيع المتفائلة

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط مما أوقد شرارة صعود العقود الآجلة الأمريكية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر في الجلسة السابقة.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يونيو 37 سنتا إلى 87.79 دولار للبرميل . وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 32 سنتا إلى 84.03 دولار للبرميل.

موضوعاتالمؤشر نيكي يغلق مرتفعا رغم عمليات جني الأرباح والمخاطر المرتبطة بالين سهم شاومي يقفز 15% مع افتتاح السوق بدعم من إطلاق أول سياراتها أدفنت إنترناشيونال تستحوذ على نوفيه الكندية مقابل 6.3 مليار دولار

وكتب توني سيكامور محلل السوق لدى آي.جي في مذكرة، أن بيانات التصنيع الأمريكية والصينية التي جاءت أقوى من المتوقع أدت إلى رفع الأسعار.

وتوسع نشاط التصنيع في الصين في مارس للمرة الأولى في ستة أشهر، وفي الولايات المتحدة لأول مرة في عام ونصف العام، وهو ما اعتبرته الأسواق مؤشرا على ارتفاع الطلب على النفط. والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بينما الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك.

وفي الشرق الأوسط، أدت ضربة إسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا إلى مقتل سبعة مستشارين عسكريين، من بينهم ثلاثة من كبار القادة، مما يمثل تصعيدا في الصراع الممتد منذ ما يقرب من ستة أشهر وأثار مخاوف بشأن المزيد من التأثيرات الملموسة على إمدادات النفط.

وكتب محللو (إيه.إن.زد) في مذكرة“حتى الآن، لا تشعر السوق بالقلق بشأن انقطاع الإمدادات، مع استمرار احتواء الحرب. وقد تؤدي مشاركة إيران إلى تهديد إمداداتها النفطية”.

في غضون ذلك، تعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اجتماعا عبر الإنترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة لها يوم الأربعاء لمراجعة تنفيذ السوق والأعضاء لتخفيضات الإنتاج.

ومن المتوقع أن يلتزم الأعضاء بسياسة الإمدادات الحالية التي تدعو إلى خفض الإنتاج الطوعي بمقدار 2.2 مليون برميل يوميا حتى نهاية الربع الثاني.





المصدر: