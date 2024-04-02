ارتفاع سهم ألفابت إلى مستوى قياسي بعد إجراءات لتسوية دعوى تتعلق بالخصوصية

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سهم شركة“ألفابت” خلال تعاملات أمس الإثنين، ليسجل مستوى قياسيًا، بعدما أعلنت مالكة“جوجل” إجراءات جديدة ضمن تسوية قضائية تتعلق بخصوصية المستخدمين وافقت عليها في ديسمبر.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع سهم“ألفابت” بنسبة 3% إلى 155.49 دولار، ليغلق عند مستوى غير مسبوق، متجاوزًا المستوى القياسي السابق البالغ 153.51 دولار والمسجل في أواخر يناير، كما رفع مكاسبه إلى 11% منذ بداية العام.
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وقالت الشركة في إفصاح قدمته للمحكمة إنها ستحذف بعض البيانات من سجل تصفح المستخدمين، من بين خطوات أخرى، بموجب التسوية التي توصلت إليها في أواخر العام الماضي.
وزعمت الدعوى أن محرك البحث“جوجل” يتتبع استخدام الإنترنت للأشخاص الذين كانوا يستخدمون وضع“التصفح الخفي”، وهي خاصية قائمة بالأساس على عدم حفظ سجل التصفح وبيانات المستخدم.
وتضمنت الإجراءات حذف“مليارات” من هذه السجلات، وتحديث الإفصاحات حول البيانات التي تجمعها الشركة من مستخدمي التصفح الخفي، ومنح المستخدمين خيار إيقاف تشغيل ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية في وضع التصفح المتخفي.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108047332
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