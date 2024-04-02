ارتفاع سهم ألفابت إلى مستوى قياسي بعد إجراءات لتسوية دعوى تتعلق بالخصوصية

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفع سهم شركة“ألفابت” خلال تعاملات أمس الإثنين، ليسجل مستوى قياسيًا، بعدما أعلنت مالكة“جوجل” إجراءات جديدة ضمن تسوية قضائية تتعلق بخصوصية المستخدمين وافقت عليها في ديسمبر.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع سهم“ألفابت” بنسبة 3% إلى 155.49 دولار، ليغلق عند مستوى غير مسبوق، متجاوزًا المستوى القياسي السابق البالغ 153.51 دولار والمسجل في أواخر يناير، كما رفع مكاسبه إلى 11% منذ بداية العام.

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وقالت الشركة في إفصاح قدمته للمحكمة إنها ستحذف بعض البيانات من سجل تصفح المستخدمين، من بين خطوات أخرى، بموجب التسوية التي توصلت إليها في أواخر العام الماضي.

وزعمت الدعوى أن محرك البحث“جوجل” يتتبع استخدام الإنترنت للأشخاص الذين كانوا يستخدمون وضع“التصفح الخفي”، وهي خاصية قائمة بالأساس على عدم حفظ سجل التصفح وبيانات المستخدم.

وتضمنت الإجراءات حذف“مليارات” من هذه السجلات، وتحديث الإفصاحات حول البيانات التي تجمعها الشركة من مستخدمي التصفح الخفي، ومنح المستخدمين خيار إيقاف تشغيل ملفات تعريف الارتباط التابعة لجهات خارجية في وضع التصفح المتخفي.





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