سيتادل يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي ويحذر من ديون الولايات المتحدة

MENAFN - Al-Borsa News) يتوقع المؤسس والرئيس التنفيذي لصندوق التحوط“سيتادل”، نموًا اقتصاديًا متواضعًا في الولايات المتحدة خلال الأرباع القادمة، وأشار إلى الدين الأمريكي باعتباره“مصدر قلق متزايد لا يمكن التغاضي عنه”.

وأوضح الملياردير الأمريكي“كينيث جريفين” أن محللي“سيتادل” يتوقعون انخفاض الناتج الفعلي للاقتصاد عن الناتج المحتمل، خلال الأرباع القليلة المقبلة مع استمرار الفيدرالي في محاربة التضخم، لكنه أكد استفادة المستهلكين من الزيادة في الدخل الحقيقي مع انخفاض التضخم وارتفاع الأجور.

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وقال“جريفين” في رسالة إلى المستثمرين، إن صافي الإنفاق على الفوائد من المتوقع أن يصل إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، وهو ما يزيد بنقطة مئوية على متوسط الفترة منذ عام 1974، بحسب صحيفة“وول ستريت جورنال”.

واختتم المستثمر البالغ من العمر 55 عامًا، بأنه يعتبر أن تكبد الحكومة الأمريكية لعجز بنسبة 6.4% في ظل معدل بطالة يبلغ قرابة 3.75%، هو أمر غير مسؤول، داعيًا إلى التوقف عن“الاقتراض على حساب الأجيال القادمة”.





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