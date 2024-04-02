سيتادل يتوقع تباطؤ النمو الاقتصادي ويحذر من ديون الولايات المتحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) يتوقع المؤسس والرئيس التنفيذي لصندوق التحوط“سيتادل”، نموًا اقتصاديًا متواضعًا في الولايات المتحدة خلال الأرباع القادمة، وأشار إلى الدين الأمريكي باعتباره“مصدر قلق متزايد لا يمكن التغاضي عنه”.
وأوضح الملياردير الأمريكي“كينيث جريفين” أن محللي“سيتادل” يتوقعون انخفاض الناتج الفعلي للاقتصاد عن الناتج المحتمل، خلال الأرباع القليلة المقبلة مع استمرار الفيدرالي في محاربة التضخم، لكنه أكد استفادة المستهلكين من الزيادة في الدخل الحقيقي مع انخفاض التضخم وارتفاع الأجور.
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وقال“جريفين” في رسالة إلى المستثمرين، إن صافي الإنفاق على الفوائد من المتوقع أن يصل إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023، وهو ما يزيد بنقطة مئوية على متوسط الفترة منذ عام 1974، بحسب صحيفة“وول ستريت جورنال”.
واختتم المستثمر البالغ من العمر 55 عامًا، بأنه يعتبر أن تكبد الحكومة الأمريكية لعجز بنسبة 6.4% في ظل معدل بطالة يبلغ قرابة 3.75%، هو أمر غير مسؤول، داعيًا إلى التوقف عن“الاقتراض على حساب الأجيال القادمة”.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108047331
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