شركة ناشئة مدعومة من مايكروسوفت تقدم طلبًا للطرح العام الأولي في أمريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News) قدمت شركة“روبريك – Rubrik” أمس الإثنين، طلبًا للطرح العام الأولي في السوق الأمريكي، وكشفت عن تزايد الإيرادات والخسائر، ويقود عملية الطرح المتوقعة مؤسسات مالية، على رأسها“جولدمان ساكس” و”باركليز” و”سيتي جروب”.
ووفقًا للطلب المقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تخطط الشركة الناشئة في مجال أمن البيانات والمدعومة من“مايكروسوفت”، لإدراج أسهمها في بورصة نيويورك تحت الرمز“RBRK”.
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وتكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 354 مليون دولار من إيرادات قدرها 628 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 يناير، مقارنة بخسارة قدرها 278 مليون دولار من إيرادات تبلغ حوالي 600 مليون دولار في العام السابق.
واستثمرت“مايكروسوفت” في أسهم في“روبريك” في عام 2021، خلال جولة تمويل قُدرت قيمة الشركة الناشئة خلالها بـ 4 مليارات دولار، وأفادت تقارير في سبتمبر الماضي، بأن الشركة تسعى لجمع ما بين 500 مليون إلى 700 مليون دولار من خلال طرح عام أولي.
وفقًا للبيانات التي جمعتها“بلومبرج”، جمعت 48 شركة هذا العام حوالي 9.6 مليار دولار عبر الاكتتابات العامة الأولية في البورصات الأمريكية، وهذا ارتفاع من 3.8 مليار دولار من قبل 46 شركة خلال الربع الأول من عام 2023.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108047329
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