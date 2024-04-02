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شركة ناشئة مدعومة من مايكروسوفت تقدم طلبًا للطرح العام الأولي في أمريكا

4/2/2024 4:23:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) قدمت شركة“روبريك – Rubrik” أمس الإثنين، طلبًا للطرح العام الأولي في السوق الأمريكي، وكشفت عن تزايد الإيرادات والخسائر، ويقود عملية الطرح المتوقعة مؤسسات مالية، على رأسها“جولدمان ساكس” و”باركليز” و”سيتي جروب”.

ووفقًا للطلب المقدم لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، تخطط الشركة الناشئة في مجال أمن البيانات والمدعومة من“مايكروسوفت”، لإدراج أسهمها في بورصة نيويورك تحت الرمز“RBRK”.

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وتكبدت الشركة خسارة صافية قدرها 354 مليون دولار من إيرادات قدرها 628 مليون دولار للسنة المالية المنتهية في 31 يناير، مقارنة بخسارة قدرها 278 مليون دولار من إيرادات تبلغ حوالي 600 مليون دولار في العام السابق.

واستثمرت“مايكروسوفت” في أسهم في“روبريك” في عام 2021، خلال جولة تمويل قُدرت قيمة الشركة الناشئة خلالها بـ 4 مليارات دولار، وأفادت تقارير في سبتمبر الماضي، بأن الشركة تسعى لجمع ما بين 500 مليون إلى 700 مليون دولار من خلال طرح عام أولي.

وفقًا للبيانات التي جمعتها“بلومبرج”، جمعت 48 شركة هذا العام حوالي 9.6 مليار دولار عبر الاكتتابات العامة الأولية في البورصات الأمريكية، وهذا ارتفاع من 3.8 مليار دولار من قبل 46 شركة خلال الربع الأول من عام 2023.


المصدر:

MENAFN02042024000202011048ID1108047329

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