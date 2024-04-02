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ترامب يدفع سندات بقيمة 175 مليون دولار لتجنب مصادرة أصوله

4/2/2024 4:23:38 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سندات بقيمة 175 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني في نيويورك، وتجنب بذلك مصادرة أصوله من قبل سلطات الولاية.

ويمنع السند المدعية العامة في نيويورك، ليتيشيا جيمس، وفقا لقناة“الحرة” الفضائية اليوم الثلاثاء، من ملاحقة ممتلكات ترامب، بما في ذلك برجهه ومنتجعه وملعب الجولف في ويستشستر وعقار مارالاغو الخاص به في فلوريدا.

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وفي 16 فبراير الماضي، أدين ترمب، الذي من المقرر أن يواجه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات المقبلة، بتهمة الاحتيال في تضخيم صافي ثروته بمليارات الدولارات لتأمين شروط قرض وتأمين أفضل.

وكان الرئيس الأمريكي السابق مطالبا في الأصل بدفع 454 مليون دولار، لكن محكمة الاستئناف أوقفت في 25 مارس الماضي، تنفيذ حكم القاضي بشرط أن يدفع ترامب 175 مليون دولار في غضون 10 أيام.

المصدر:

MENAFN02042024000202011048ID1108047328

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