ترامب يدفع سندات بقيمة 175 مليون دولار لتجنب مصادرة أصوله

(MENAFN
- Al-Borsa News) دفع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، سندات بقيمة 175 مليون دولار في قضية الاحتيال المدني في نيويورك، وتجنب بذلك مصادرة أصوله من قبل سلطات الولاية.
ويمنع السند المدعية العامة في نيويورك، ليتيشيا جيمس، وفقا لقناة“الحرة” الفضائية اليوم الثلاثاء، من ملاحقة ممتلكات ترامب، بما في ذلك برجهه ومنتجعه وملعب الجولف في ويستشستر وعقار مارالاغو الخاص به في فلوريدا.
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وفي 16 فبراير الماضي، أدين ترمب، الذي من المقرر أن يواجه الرئيس الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات المقبلة، بتهمة الاحتيال في تضخيم صافي ثروته بمليارات الدولارات لتأمين شروط قرض وتأمين أفضل.
وكان الرئيس الأمريكي السابق مطالبا في الأصل بدفع 454 مليون دولار، لكن محكمة الاستئناف أوقفت في 25 مارس الماضي، تنفيذ حكم القاضي بشرط أن يدفع ترامب 175 مليون دولار في غضون 10 أيام.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108047328
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