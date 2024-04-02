التضخم السنوي في كوريا الجنوبية يرتفع بـ3.1% مارس الماضي

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت هيئة الإحصاء الكورية، أن معدل التضخم في كوريا الجنوبية ارتفع بأكثر من 3% للشهر الثاني على التوالي في مارس، بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والمواد الغذائية الطازجة.

وأوضحت الهيئة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلكين، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 3.1% على أساس سنوي في الشهر الماضي، بعد زيادة بنسبة 3.2% في الشهر الذي سبقه.

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وفي يناير، انخفض التضخم إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ يوليو 2023، لكن ارتفاع أسعار الفواكه والمنتجات الزراعية والطاقة تسبب في تصاعد الضغوط التضخمية مرة أخرى.

وناحية أخرى، قالت الحكومة الكورية إنه من المتوقع أن تتراجع أسعار المستهلكين بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق قبل أن تصل إلى المعدل المستهدف البالغ 2 % بحلول نهاية عام 2024.

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