التضخم السنوي في كوريا الجنوبية يرتفع بـ3.1% مارس الماضي

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت هيئة الإحصاء الكورية، أن معدل التضخم في كوريا الجنوبية ارتفع بأكثر من 3% للشهر الثاني على التوالي في مارس، بسبب ارتفاع أسعار الفواكه والمواد الغذائية الطازجة.
وأوضحت الهيئة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع أسعار المستهلكين، وهي مقياس رئيسي للتضخم، بنسبة 3.1% على أساس سنوي في الشهر الماضي، بعد زيادة بنسبة 3.2% في الشهر الذي سبقه.
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وفي يناير، انخفض التضخم إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ يوليو 2023، لكن ارتفاع أسعار الفواكه والمنتجات الزراعية والطاقة تسبب في تصاعد الضغوط التضخمية مرة أخرى.
وناحية أخرى، قالت الحكومة الكورية إنه من المتوقع أن تتراجع أسعار المستهلكين بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في وقت سابق قبل أن تصل إلى المعدل المستهدف البالغ 2 % بحلول نهاية عام 2024.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108047327
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