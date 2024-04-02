4 دول كاريبية تتفق على رفع أسعار جوازات السفر الذهبية

MENAFN - Al-Borsa News) أصبحت“جوازات السفر الذهبية” الكاريبية أكثر تكلفةً، استجابةً للضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد بيع الجنسية.

وافقت مجموعة من أربع دول كاريبية على فرض رسوم لا تقل عن 200 ألف دولار على جوازات سفرها اعتباراً من 30 يونيو، وهو ضعف المعدل الحالي في بعض الحالات. ستقوم الدول أيضاً بإغلاق الثغرات التي سمحت ببيع جوازات السفر بسعر مخفض.

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تحقق برامج المواطنة عن طريق الاستثمار، أو“سي بي آي” (CBI)، أكثر من 579 مليون دولار سنوياً في منطقة البحر الكاريبي، وتشكل أكثر من نصف الإيرادات الوطنية لبعض الدول الجزرية الصغيرة في المنطقة.

لكن هذه البرامج تخضع للتدقيق من قبل الهيئات التنظيمية الأوروبية والأمريكية، التي تشعر بقلق متزايد من أنها تُستخدم للتحايل على ضوابط الهجرة ويمكن أن تكون بمثابة بوابة للمجرمين.

الجريمة والاحتيال وغسل الأموال

تمنح“جوازات السفر الذهبية” إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ودول أخرى، مما يجعلها شائعة لدى الجنسيات التي عادةً ما تكون مطالبة بالتقدم بطلب للحصول على تصاريح السفر.

منحت الدول الكاريبية الخمس التي لديها برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، الجنسية إلى ما لا يقل عن 88 ألف شخص، بما في ذلك العديد من الصينيين والروس والنيجيريين، وفقاً لتقرير صادر عن الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إن البرامج قد تساعد المجرمين على“ارتكاب عمليات احتيال واسعة النطاق وغسل عائدات الجريمة والفساد التي تصل إلى مليارات الدولارات”.

أشارت كارا دوهرتي، العضو المنتدب في شركة“أبيكس كابيتال بارتنرز” ومقرها في أنتيغوا، وهي شركة تقدم المشورة بشأن الجنسية الثانية، إلى أن الطلب على جوازات السفر الكاريبية آخذ في الارتفاع.

كذلك لفتت إلى أن الاهتمام زاد بنسبة 300% تقريباً خلال الشهرين الأولين من العام، وتعلق ذلك بارتفاع عملة“بتكوين” ورموز مشفرة أخرى. ويساهم المواطنون الأميركيون، الذين يعتبرون جواز السفر الثاني بمثابة وسيلة للتحوط ضد الاضطرابات الجيوسياسية، بارتفاع المبيعات أيضاً.

تعزيز الشفافية

وافقت دول الكاريبي كذلك على تبادل المعلومات والخضوع لعمليات تدقيق مالية مستقلة وتعزيز الشفافية.

وقال رئيس وزراء دومينيكا روزفلت سكيريت في بيان إن التغييرات تهدف إلى معالجة“المخاوف التي كان يمكن أن تكون موجودة لدى الاتحاد الأوروبي، على وجه الخصوص، بشأن هذه البرامج”.

يمكن لدولة واحدة معتلرضة أن تقوّض هذا الجهد، إذ لم توقع سانت لوسيا، حيث تباع جوازات السفر بمبلغ 100 ألف دولار، على الاتفاقية التي تشمل فقط دومينيكا وغرينادا وسانت كيتس ونيفيس وأنتيغوا وبربودا.

ولدى سانت كيتس أقدم وأغلى برنامج للجنسية عن طريق الاستثمار في منطقة البحر الكاريبي بتكلفة 250 ألف دولار.

لم يستجب مسؤولو سانت لوسيا لطلبات التعليق.

آفة الأسعار المخفضة

تحاول الاتفاقية الجديدة وقف بيع جوازات السفر بسعر مخفض. وفي بعض الحالات، سُمح لمطوري العقارات المحليين بتسليم جوازات السفر للمشترين بجزء صغير من السعر الأصلي، مع وعود بدفعات مستقبلية.

ولكن عند توقف المشاريع، سيكون المشترون قادرين على الحصول على الجنسية بأسعار أقل من السوق.

قال رئيس وزراء سانت كيتس، أندرو درو، إن بيع جوازات السفر بأسعار مخفضة هو“آفة في مجال منح الجنسية عن طريق الاستثمار” لأنها تستنزف الإيرادات الحكومية وتؤدي إلى مشاريع غير مكتملة.





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