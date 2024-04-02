أدفنت إنترناشيونال تستحوذ على نوفيه الكندية مقابل 6.3 مليار دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلنت شركة الأسهم الخاصة ((أدفنت إنترناشيونال))، أمس الاثنين، الاستحواذ على شركة تكنولوجيا المدفوعات الكندية ((نوفيه))، والمدعومة من رايان رينولدز، مقابل 6.3 مليار دولار أميركي.
وبموجب الصفقة، ستصبح ((نوفيه)) شركة خاصة بعد أربع سنوات من إدراجها في بورصة تورونتو الكندية وفقا لسي إن إن.
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وكان السهم -الذي يتداول في بورصة ناسداك أيضاً- قد خسر ما يقرب من 15 في المئة هذا العام قبل أن تكشف تقارير صحفية صفقة محتملة للشركة في منتصف مارس آذار الماضي.
تقدم ((نوفيه)) تكنولوجيا الدفع للشركات، إذ تقوم بالدفع وقبول المعاملات بغض النظر عن موقع عملائها أو طريقة الدفع المفضلة لديهم.
وكانت الشركة قد أعلنت عن حجم أعمال بلغ أكثر من 200 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023، وتسجيل إيرادات بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.
ستدفع ((أدفنت إنترناشيونال))، التي تدير أصولاً بقيمة 91 مليار دولار، علاوة بنسبة 56% على سعر السهم لمساهمي ((نوفيه)) عند سعر 34 دولاراً للسهم الواحد على آخر إغلاق للسهم في بورصة ناسداك قبل الإعلان عن عملية استحواذ محتملة.
وتُعد صفقة الاستحواذ على شركة ((نوفيه)) واحدةً من أكبر صفقات الاستحواذ في وقت تتباطأ فيه صفقات الأسهم الخاصة، وقالت الشركة في بيان لها إن الرئيس التنفيذي الحالي فيليب فاير سيحتفظ بمنصبه وسيظل مقرها الرئيسي في مدينة مونتريال الكندية.
وقال المدير العام لشركة ((أدفنت إنترناشيونال)) بو هوانغ في بيان، إن شركة ((نوفيه)) قد ((أنشأت منصة مدفوعات عالمية متميزة تقدم منتجات مبتكرة تخدم أسواقاً جذابة للمدفوعات مثل التجارة الإلكترونية العالمية، والتجارة بين الشركات (B2B) والمدفوعات المدمجة)).
ومن المتوقع إتمام الصفقة في أواخر العام الجاري، أو في الربع الأول من عام 2025.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108047325
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