أدفنت إنترناشيونال تستحوذ على نوفيه الكندية مقابل 6.3 مليار دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلنت شركة الأسهم الخاصة ((أدفنت إنترناشيونال))، أمس الاثنين، الاستحواذ على شركة تكنولوجيا المدفوعات الكندية ((نوفيه))، والمدعومة من رايان رينولدز، مقابل 6.3 مليار دولار أميركي.

وبموجب الصفقة، ستصبح ((نوفيه)) شركة خاصة بعد أربع سنوات من إدراجها في بورصة تورونتو الكندية وفقا لسي إن إن.

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وكان السهم -الذي يتداول في بورصة ناسداك أيضاً- قد خسر ما يقرب من 15 في المئة هذا العام قبل أن تكشف تقارير صحفية صفقة محتملة للشركة في منتصف مارس آذار الماضي.

تقدم ((نوفيه)) تكنولوجيا الدفع للشركات، إذ تقوم بالدفع وقبول المعاملات بغض النظر عن موقع عملائها أو طريقة الدفع المفضلة لديهم.

وكانت الشركة قد أعلنت عن حجم أعمال بلغ أكثر من 200 مليار دولار أمريكي خلال عام 2023، وتسجيل إيرادات بقيمة 1.2 مليار دولار أمريكي.

ستدفع ((أدفنت إنترناشيونال))، التي تدير أصولاً بقيمة 91 مليار دولار، علاوة بنسبة 56% على سعر السهم لمساهمي ((نوفيه)) عند سعر 34 دولاراً للسهم الواحد على آخر إغلاق للسهم في بورصة ناسداك قبل الإعلان عن عملية استحواذ محتملة.

وتُعد صفقة الاستحواذ على شركة ((نوفيه)) واحدةً من أكبر صفقات الاستحواذ في وقت تتباطأ فيه صفقات الأسهم الخاصة، وقالت الشركة في بيان لها إن الرئيس التنفيذي الحالي فيليب فاير سيحتفظ بمنصبه وسيظل مقرها الرئيسي في مدينة مونتريال الكندية.

وقال المدير العام لشركة ((أدفنت إنترناشيونال)) بو هوانغ في بيان، إن شركة ((نوفيه)) قد ((أنشأت منصة مدفوعات عالمية متميزة تقدم منتجات مبتكرة تخدم أسواقاً جذابة للمدفوعات مثل التجارة الإلكترونية العالمية، والتجارة بين الشركات (B2B) والمدفوعات المدمجة)).





ومن المتوقع إتمام الصفقة في أواخر العام الجاري، أو في الربع الأول من عام 2025.





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