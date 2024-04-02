سهم شاومي يقفز 15% مع افتتاح السوق بدعم من إطلاق أول سياراتها

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفع سهم صانعة الجوالات الذكية الصينية“شاومي” 15% في تعاملات بورصة هونج كونج اليوم الثلاثاء، وهو أول يوم تداول منذ إطلاق الشركة أول سياراتها“إس يو 7”.
وأعلنت“شاومي” مساء الخميس الماضي أن سعر السيارة الكهربائية“إس يو 7” سيكون أقل بحوالي 4 آلاف دولار عن“تسلا موديل 3”.
موضوعات متعلقة
المؤشر نيكي يغلق مرتفعا رغم عمليات جني الأرباح والمخاطر المرتبطة بالين أدفنت إنترناشيونال تستحوذ على نوفيه الكندية مقابل 6.3 مليار دولار 4 دول كاريبية تتفق على رفع أسعار جوازات السفر الذهبية
ولكن أخطرت الشركة العملاء بأنهم قد ينتظرون مدة تصل إلى ستة أشهر حتى استلام الإصدار الأساسي من السيارة، وأعلنت وصول الطلبات المسبقة لـ“إس يو 7” إلى 88.898 ألف طلب خلال 24 ساعة من بدء تلقي الطلبات.
وقلص سهم“شاومي” مكاسبه في تعاملات بورصة هونج كونج إلى 8.84% عند 16.28 دولار هونج كونج،، بعدما قفز 15% عند افتتاح السوق.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108047324
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.