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سهم شاومي يقفز 15% مع افتتاح السوق بدعم من إطلاق أول سياراتها

4/2/2024 4:23:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفع سهم صانعة الجوالات الذكية الصينية“شاومي” 15% في تعاملات بورصة هونج كونج اليوم الثلاثاء، وهو أول يوم تداول منذ إطلاق الشركة أول سياراتها“إس يو 7”.

وأعلنت“شاومي” مساء الخميس الماضي أن سعر السيارة الكهربائية“إس يو 7” سيكون أقل بحوالي 4 آلاف دولار عن“تسلا موديل 3”.

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ولكن أخطرت الشركة العملاء بأنهم قد ينتظرون مدة تصل إلى ستة أشهر حتى استلام الإصدار الأساسي من السيارة، وأعلنت وصول الطلبات المسبقة لـ“إس يو 7” إلى 88.898 ألف طلب خلال 24 ساعة من بدء تلقي الطلبات.

وقلص سهم“شاومي” مكاسبه في تعاملات بورصة هونج كونج إلى 8.84% عند 16.28 دولار هونج كونج،، بعدما قفز 15% عند افتتاح السوق.


المصدر:

MENAFN02042024000202011048ID1108047324

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