المؤشر نيكي يغلق مرتفعا رغم عمليات جني الأرباح والمخاطر المرتبطة بالين

MENAFN - Al-Borsa News) أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا اليوم الثلاثاء وتجاوز مستوى 40 ألف نقطة لفترة وجيزة قبل أن تتبدد بعض المكاسب بفعل عمليات جني الأرباح ومخاطر تدخل السلطات اليابانية من أجل الين.

وأنهى المؤشر نيكي اليوم مرتفعا 0.1% عند 39838.91 بالمئة.

موضوعاتسهم شاومي يقفز 15% مع افتتاح السوق بدعم من إطلاق أول سياراتها أدفنت إنترناشيونال تستحوذ على نوفيه الكندية مقابل 6.3 مليار دولار 4 دول كاريبية تتفق على رفع أسعار جوازات السفر الذهبية

وصعد المؤشر نحو 19% هذا العام متجاوزا مستوى 40 ألف نقطة إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، إلا أن عمليات جني الأرباح زجت به إلى أدنى مستوى في أسبوعين أمس الاثنين.

وتمكن سهم فاست ريتيلينج مالكة العلامة التجارية يونيكلو من التمسك بزيادة 0.1%، بينما فقد سهم تويوتا موتور مكاسب مبكرة ليغلق منخفضا 0.2%.

أما سهم طوكيو إلكترون عملاقة معدات تصنيع الرقائق فقد حافظ على المكاسب وصعد 3.4%.

وتلقت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا دفعة قوية من نظيراتها الأمريكية مع استمرار جنون الذكاء الاصطناعي في تعزيز مؤشر قطاع أشباه الموصلات الأمريكي.

وزاد سهم صانعة معدات اختبار الرقائق ليزرتك 1.9%، وسجل سهم سومكو منتجة السيليكون الذي يستخدمه مصنعو أشباه الموصلات أفضل أداء وارتفع 4.4%.

وإلى جانب جني الأرباح، أدى استمرار مخاطر تدخل السلطات لحماية العملة اليابانية في الحد من المكاسب، مع استمرار تداول الين بالقرب من 151.72 للدولار.

وقال وزير المالية الياباني شونيشي سوزوكي اليوم الثلاثاء إنه لا يستبعد أي خيارات للرد على تحركات العملة غير المنضبطة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.25% عند 2714.45 نقطة.





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