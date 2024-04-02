Tuesday, 02 April 2024 12:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المؤشر نيكي يغلق مرتفعا رغم عمليات جني الأرباح والمخاطر المرتبطة بالين

4/2/2024 4:23:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) أغلق المؤشر نيكي الياباني مرتفعا اليوم الثلاثاء وتجاوز مستوى 40 ألف نقطة لفترة وجيزة قبل أن تتبدد بعض المكاسب بفعل عمليات جني الأرباح ومخاطر تدخل السلطات اليابانية من أجل الين.

وأنهى المؤشر نيكي اليوم مرتفعا 0.1% عند 39838.91 بالمئة.

موضوعات متعلقة سهم شاومي يقفز 15% مع افتتاح السوق بدعم من إطلاق أول سياراتها أدفنت إنترناشيونال تستحوذ على نوفيه الكندية مقابل 6.3 مليار دولار 4 دول كاريبية تتفق على رفع أسعار جوازات السفر الذهبية

وصعد المؤشر نحو 19% هذا العام متجاوزا مستوى 40 ألف نقطة إلى مستويات قياسية الشهر الماضي، إلا أن عمليات جني الأرباح زجت به إلى أدنى مستوى في أسبوعين أمس الاثنين.

وتمكن سهم فاست ريتيلينج مالكة العلامة التجارية يونيكلو من التمسك بزيادة 0.1%، بينما فقد سهم تويوتا موتور مكاسب مبكرة ليغلق منخفضا 0.2%.

أما سهم طوكيو إلكترون عملاقة معدات تصنيع الرقائق فقد حافظ على المكاسب وصعد 3.4%.

وتلقت الأسهم المرتبطة بالتكنولوجيا دفعة قوية من نظيراتها الأمريكية مع استمرار جنون الذكاء الاصطناعي في تعزيز مؤشر قطاع أشباه الموصلات الأمريكي.

وزاد سهم صانعة معدات اختبار الرقائق ليزرتك 1.9%، وسجل سهم سومكو منتجة السيليكون الذي يستخدمه مصنعو أشباه الموصلات أفضل أداء وارتفع 4.4%.

وإلى جانب جني الأرباح، أدى استمرار مخاطر تدخل السلطات لحماية العملة اليابانية في الحد من المكاسب، مع استمرار تداول الين بالقرب من 151.72 للدولار.

وقال وزير المالية الياباني شونيشي سوزوكي اليوم الثلاثاء إنه لا يستبعد أي خيارات للرد على تحركات العملة غير المنضبطة.

وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا منخفضا 0.25% عند 2714.45 نقطة.


المصدر:

MENAFN02042024000202011048ID1108047323

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث