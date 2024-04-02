اليوم.. نهاية حق توزيع جنيهين لسهم موبكو

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي لشركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، بقيمة جنيهين للسهم بإغلاق جلسة اليوم 2 أبريل.

وتقرر توزيع كوبون“موبكو” رقم (15) بواقع 2 جنيه للسهم الواحد إعتبارًا من 7 أبريل.

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وكانت أقرت الجميعة العادية لشركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو”، صرف توزيع نقدي بواقع 2 جنيه للسهم عن العام الماضي.

واعتمدت العمومية القوائم المالية للعام الماضي وتوزيعات نقدية للمساهمين.

وكانت قررت لجنة القيد بالبورصة، قيد زيادة رأس المال المرخص به لشركة مصر لإنتاج الأسمدة“موبكو” من 2.3 مليار جنيه إلى 50 مليار جنيه.

وتقرر قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لموبكو من 2.291 مليار جنيه إلى 20.791 مليار جنيه بزيادة قدرها 18.5 مليار جنيه موزعة على عدد 1.85 مليار سهم.

والزيادة ناتجة عن اندماج شركة المصرية للمنتجات النيتروجينية اى ان بى سى ENPC ( شركة مندمجة و غير مقيدة بجدول البورصة)، في شركة مصر لانتاج الاسمدة“موبكو” (شركة دامجة – مقيدة بجدول البورصة) ، ليصبح راس مال الشركة المصدر و المدفوع بعد التعديل موزعاً على عدد 2.079.184.011 سهم قيمة كل سهم 10 جنيه.

وأوضحت أنه تقرر إدراج أسهم الشركة بعد الزيادة على قاعدة البيانات اعتبارًا من بداية جلسة تداول يوم الخميس الموافق 28 ديسمبر الجاري كما يلي: 2.079.184.011 سهم.

وقررت البورصة اخطار قطاع عمليات السوق للعرض على لجنة العمليات لتحديد سعر الفتح بعد الاندماج و تاريخ رفع الإيقاف و بداية التداول على اسهم الشركة ، وفقاً للمادة (31) من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية.

كما قررت لجنة العمليات بالبورصة المصرية، رفع إيقاف التعامل على أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو وبدء التداول على أسهمها اعتباراً من جلسة تداول غدًا الخميس الموافق 28 ديسمبر الجاري.

وأوضحت البورصة، أنه تقرر أن يكون سعر الفتح للسهم فى أول يوم تداول هو القيمة الاسمية البالغة 10 جنيهات للسهم.

وتقرر أن يكون التداول على أسهم الشركة بدون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال أول جلسة تداول فقط على ان يتم التداول على السهم ابتدأ من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها فى السوق المدرج به.

كما تقرر أن تكون القيمة المحددة لسعر اقفال السهم 300,000 جنيه، مع استمرار إدراج أسهم الشركة بعد الاندماج في السوق الرئيسي، وكذلك استمرار إدراج أسهم الشركة بذات مؤشرات البورصة المدرج بها سهم الشركة قبل الاندماج طبقاً لمنهجية المؤشرات.

وتقرر أيضًا استمرار إدراج أسهم الشركة بالقائمة (أ) للأوراق المالية المسموح مزاولة الأنشطة المتخصصة عليها وذلك لحين المراجعة الدورية، مع تعليق العروض والطلبات المسجلة على هذه الورقة قبل نشر هذا الإعلان.