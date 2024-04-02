21 أبريل.. بدء تسليم دفعة جديدة من شقق جنة بالقاهرة الجديدة

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه سيتم تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع“جنة” بالقاهرة الجديدة في 34 عمارة بإجمالي 816 وحدة سكنية لجميع المراحل، بمنطقة جنوب أرض الجمعيات، اعتباراً من يوم الأحد 21 أبريل، وحتى يوم الأربعاء 4 يونيو 2024.
وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 1، يوم الأحد 21/4/2024.
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ووحدات العمارة 2، يوم الإثنين 22/4/2024.
ووحدات العمارة 3، يوم الثلاثاء 23/4/2024.
ووحدات العمارة 4، يوم الأربعاء 24/4/2024.
ووحدات العمارة 5، يوم الخميس 25/4/2024.
وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 6، يوم الأحد 28/4/2024.
ووحدات العمارة 7، يوم الإثنين 29/4/2024.
ووحدات العمارة 8، يوم الثلاثاء 30/4/2024.
ووحدات العمارة 9، يوم الأربعاء 1/5/2024.
ووحدات العمارة 10، يوم الخميس 2/5/2024.
ووحدات العمارة 11، يوم الأحد 5/5/2024.
ووحدات العمارة 12، يوم الإثنين 6/5/2024.
ووحدات العمارة 13، يوم الثلاثاء 7/5/2024.
ووحدات العمارة 14، يوم الأربعاء 8/5/2024.
ووحدات العمارة 15، يوم الخميس 9/5/2024.
وأشار الغيطي، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 16، يوم الأحد 12/5/2024.
ووحدات العمارة 17، يوم الإثنين 13/5/2024.
ووحدات العمارة 18، يوم الثلاثاء 14/5/2024.
ووحدات العمارة 19، يوم الأربعاء 15/5/2024.
ووحدات العمارة 20 يوم الخميس 16/5/2024.
وسيتم تسليم وحدات العمارة 21، يوم الأحد 19/5/2024.
ووحدات العمارة 22 يوم الإثنين 20/5/2024.
ووحدات العمارة 23، يوم الثلاثاء 21/5/2024.
ووحدات العمارة 24، يوم الأربعاء 22/5/2024.
ووحدات العمارة 25، يوم الخميس 23/5/2024.
وقال إنه سيتم تسليم وحدات العمارة 26، يوم الأحد 26/5/2024.
ووحدات العمارة 27، يوم الإثنين 27/5/2024.
ووحدات العمارة 28، يوم الثلاثاء 28/5/2024.
ووحدات العمارة 29، يوم الأربعاء 29/5/2024.
ووحدات العمارة 30، يوم الخميس 30/5/2024.
كما سيتم تسليم وحدات العمارة 31، يوم الأحد 1/6/2024.
ووحدات العمارة 32، يوم الإثنين 2/6/2024.
ووحدات العمارة 33، يوم الثلاثاء 3/6/2024.
ووحدات العمارة 34، يوم الأربعاء 4/6/2024.
وأضاف أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الرحاب، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
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