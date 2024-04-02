21 أبريل.. بدء تسليم دفعة جديدة من شقق جنة بالقاهرة الجديدة

MENAFN - Al-Borsa News) قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، إنه سيتم تسليم دفعة جديدة من وحدات مشروع“جنة” بالقاهرة الجديدة في 34 عمارة بإجمالي 816 وحدة سكنية لجميع المراحل، بمنطقة جنوب أرض الجمعيات، اعتباراً من يوم الأحد 21 أبريل، وحتى يوم الأربعاء 4 يونيو 2024.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 1، يوم الأحد 21/4/2024.

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ووحدات العمارة 2، يوم الإثنين 22/4/2024.

ووحدات العمارة 3، يوم الثلاثاء 23/4/2024.

ووحدات العمارة 4، يوم الأربعاء 24/4/2024.

ووحدات العمارة 5، يوم الخميس 25/4/2024.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 6، يوم الأحد 28/4/2024.

ووحدات العمارة 7، يوم الإثنين 29/4/2024.

ووحدات العمارة 8، يوم الثلاثاء 30/4/2024.

ووحدات العمارة 9، يوم الأربعاء 1/5/2024.

ووحدات العمارة 10، يوم الخميس 2/5/2024.

ووحدات العمارة 11، يوم الأحد 5/5/2024.

ووحدات العمارة 12، يوم الإثنين 6/5/2024.

ووحدات العمارة 13، يوم الثلاثاء 7/5/2024.

ووحدات العمارة 14، يوم الأربعاء 8/5/2024.

ووحدات العمارة 15، يوم الخميس 9/5/2024.

وأشار الغيطي، إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة 16، يوم الأحد 12/5/2024.

ووحدات العمارة 17، يوم الإثنين 13/5/2024.

ووحدات العمارة 18، يوم الثلاثاء 14/5/2024.

ووحدات العمارة 19، يوم الأربعاء 15/5/2024.

ووحدات العمارة 20 يوم الخميس 16/5/2024.

وسيتم تسليم وحدات العمارة 21، يوم الأحد 19/5/2024.

ووحدات العمارة 22 يوم الإثنين 20/5/2024.

ووحدات العمارة 23، يوم الثلاثاء 21/5/2024.

ووحدات العمارة 24، يوم الأربعاء 22/5/2024.

ووحدات العمارة 25، يوم الخميس 23/5/2024.

وقال إنه سيتم تسليم وحدات العمارة 26، يوم الأحد 26/5/2024.

ووحدات العمارة 27، يوم الإثنين 27/5/2024.

ووحدات العمارة 28، يوم الثلاثاء 28/5/2024.

ووحدات العمارة 29، يوم الأربعاء 29/5/2024.

ووحدات العمارة 30، يوم الخميس 30/5/2024.

كما سيتم تسليم وحدات العمارة 31، يوم الأحد 1/6/2024.

ووحدات العمارة 32، يوم الإثنين 2/6/2024.

ووحدات العمارة 33، يوم الثلاثاء 3/6/2024.

ووحدات العمارة 34، يوم الأربعاء 4/6/2024.

وأضاف أنه على العملاء الفائزين بوحدات سكنية، التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع الرحاب، وذلك لإنهـاء إجـراءات التعاقد بالبنك، ثم التوجه لجهاز المدينة بمركز المدينة خلف محطة المياه بالتسعين الجنوبي، بأصل خطاب البنك، وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.