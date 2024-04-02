اليوم.. نهاية حق توزيع 60 قرش لسهم كفر الزيات للمبيدات

(MENAFN
- Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 60 قرش لسهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، بإغلاق جلسة اليوم 2 أبريل.
وتقرر توزيع الكوبون رقم (29) بواقع 0.600 جنيه للسهم الواحد اعتبارًا من 7 أبريل.
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وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“كفر الزيات للمبيدات والكيماويات”، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 60 قرش للسهم عن أرباح العام الماضي.
واعتمدت العمومية القوائم المالية عن العام الماضي، وتقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.
وارتفعت أرباح شركة“كفر الزيات للمبيدات والكيماويات”، بنسبة 49.7% خلال العام الماضي، لتصل 192.2 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 128.4 مليون جنيه خلال 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 2.3 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.56 مليار جنيه خلال 2022.
وكانت قررت كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، عرض تأسيس صندوق متخصص للبذور والكيماويات والأسمدة والتكنولوجيا الحيوية برأس مال 5 ملايين جنيه على عمومية الشركة.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم تأسيس الصندوق بالمشاركة مع شركة أودن للاستثمارات المالية.
وأشارت إلى أنه سيتم العرض على العمومية لأنه من ضمن عقود المعاوضة.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الموازنة التقديرية للعام المقبل.
وتستهدف الشركة تحقيق 160.54 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المقابل (2024)، مقابل 105.05 مليون جنيه أرباح متوقعة تحقيقها بنهاية العام الجاري 2023.
وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات خلال العام المقبل بنحو 1.73 مليار جنيه، مقابل 902.9 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام الجاري.
كما تستهدف كفر الزيات استثمار نحو 45 مليون جنيه، تتمثل في قيمة شراء آلات ومعدات وإنشاء مباني واستثمار في شركة تجارية تابعة.
ووافق مجلس الإدارة على التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من بنك الكويت الوظني لمدة عام بقيمة 75 مليون جنيه.
كما وافق كذلك على التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من ميد بنك لمدة عام يبدأ من 18 أكتوبر الجاري بقيمة 100 مليون جنيه.
قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 60 قرش لسهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، بإغلاق جلسة 2 أبريل المقبل.
وتقرر توزيع الكوبون رقم (29) بواقع 0.600 جنيه للسهم الواحد اعتبارًا من 7 أبريل المقبل.
وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“كفر الزيات للمبيدات والكيماويات”، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 60 قرش للسهم عن أرباح العام الماضي.
واعتمدت العمومية القوائم المالية عن العام الماضي، وتقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.
وارتفعت أرباح شركة“كفر الزيات للمبيدات والكيماويات”، بنسبة 49.7% خلال العام الماضي، لتصل 192.2 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 128.4 مليون جنيه خلال 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 2.3 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.56 مليار جنيه خلال 2022.
وكانت قررت كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، عرض تأسيس صندوق متخصص للبذور والكيماويات والأسمدة والتكنولوجيا الحيوية برأس مال 5 ملايين جنيه على عمومية الشركة.
وأوضحت الشركة، أنه سيتم تأسيس الصندوق بالمشاركة مع شركة أودن للاستثمارات المالية.
وأشارت إلى أنه سيتم العرض على العمومية لأنه من ضمن عقود المعاوضة.
وكان اعتمد مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الموازنة التقديرية للعام المقبل.
وتستهدف الشركة تحقيق 160.54 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المقابل (2024)، مقابل 105.05 مليون جنيه أرباح متوقعة تحقيقها بنهاية العام الجاري 2023.
وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات خلال العام المقبل بنحو 1.73 مليار جنيه، مقابل 902.9 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام الجاري.
كما تستهدف كفر الزيات استثمار نحو 45 مليون جنيه، تتمثل في قيمة شراء آلات ومعدات وإنشاء مباني واستثمار في شركة تجارية تابعة.
ووافق مجلس الإدارة على التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من بنك الكويت الوظني لمدة عام بقيمة 75 مليون جنيه.
كما وافق كذلك على التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من ميد بنك لمدة عام يبدأ من 18 أكتوبر الجاري بقيمة 100 مليون جنيه.
MENAFN02042024000202011048ID1108047320