اليوم.. نهاية حق توزيع 60 قرش لسهم كفر الزيات للمبيدات

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 60 قرش لسهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، بإغلاق جلسة اليوم 2 أبريل.

وتقرر توزيع الكوبون رقم (29) بواقع 0.600 جنيه للسهم الواحد اعتبارًا من 7 أبريل.

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وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“كفر الزيات للمبيدات والكيماويات”، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 60 قرش للسهم عن أرباح العام الماضي.

واعتمدت العمومية القوائم المالية عن العام الماضي، وتقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.

وارتفعت أرباح شركة“كفر الزيات للمبيدات والكيماويات”، بنسبة 49.7% خلال العام الماضي، لتصل 192.2 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 128.4 مليون جنيه خلال 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 2.3 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.56 مليار جنيه خلال 2022.

وكانت قررت كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، عرض تأسيس صندوق متخصص للبذور والكيماويات والأسمدة والتكنولوجيا الحيوية برأس مال 5 ملايين جنيه على عمومية الشركة.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تأسيس الصندوق بالمشاركة مع شركة أودن للاستثمارات المالية.

وأشارت إلى أنه سيتم العرض على العمومية لأنه من ضمن عقود المعاوضة.

وكان اعتمد مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الموازنة التقديرية للعام المقبل.

وتستهدف الشركة تحقيق 160.54 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المقابل (2024)، مقابل 105.05 مليون جنيه أرباح متوقعة تحقيقها بنهاية العام الجاري 2023.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات خلال العام المقبل بنحو 1.73 مليار جنيه، مقابل 902.9 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام الجاري.

كما تستهدف كفر الزيات استثمار نحو 45 مليون جنيه، تتمثل في قيمة شراء آلات ومعدات وإنشاء مباني واستثمار في شركة تجارية تابعة.

ووافق مجلس الإدارة على التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من بنك الكويت الوظني لمدة عام بقيمة 75 مليون جنيه.

كما وافق كذلك على التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من ميد بنك لمدة عام يبدأ من 18 أكتوبر الجاري بقيمة 100 مليون جنيه.

قررت إدارة البورصة أن ينتهي الحق في التوزيع النقدي بقيمة 60 قرش لسهم شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، بإغلاق جلسة 2 أبريل المقبل.

وتقرر توزيع الكوبون رقم (29) بواقع 0.600 جنيه للسهم الواحد اعتبارًا من 7 أبريل المقبل.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة“كفر الزيات للمبيدات والكيماويات”، توزيعات نقدية على المساهمين بقيمة 60 قرش للسهم عن أرباح العام الماضي.

واعتمدت العمومية القوائم المالية عن العام الماضي، وتقريري مجلس الإدارة ومراقب الحسابات.

وارتفعت أرباح شركة“كفر الزيات للمبيدات والكيماويات”، بنسبة 49.7% خلال العام الماضي، لتصل 192.2 مليون جنيه خلال 2023، مقارنة بربح 128.4 مليون جنيه خلال 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 2.3 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.56 مليار جنيه خلال 2022.

وكانت قررت كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، عرض تأسيس صندوق متخصص للبذور والكيماويات والأسمدة والتكنولوجيا الحيوية برأس مال 5 ملايين جنيه على عمومية الشركة.

وأوضحت الشركة، أنه سيتم تأسيس الصندوق بالمشاركة مع شركة أودن للاستثمارات المالية.

وأشارت إلى أنه سيتم العرض على العمومية لأنه من ضمن عقود المعاوضة.

وكان اعتمد مجلس إدارة شركة كفر الزيات للمبيدات والكيماويات، الموازنة التقديرية للعام المقبل.

وتستهدف الشركة تحقيق 160.54 مليون جنيه أرباحًا خلال العام المقابل (2024)، مقابل 105.05 مليون جنيه أرباح متوقعة تحقيقها بنهاية العام الجاري 2023.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات خلال العام المقبل بنحو 1.73 مليار جنيه، مقابل 902.9 مليون جنيه متوقع تحقيقها بنهاية العام الجاري.

كما تستهدف كفر الزيات استثمار نحو 45 مليون جنيه، تتمثل في قيمة شراء آلات ومعدات وإنشاء مباني واستثمار في شركة تجارية تابعة.

ووافق مجلس الإدارة على التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من بنك الكويت الوظني لمدة عام بقيمة 75 مليون جنيه.

كما وافق كذلك على التسهيلات الإئتمانية الممنوحة من ميد بنك لمدة عام يبدأ من 18 أكتوبر الجاري بقيمة 100 مليون جنيه.