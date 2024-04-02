جنوب لبنان.. قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل

(MENAFN
- Palestine News Network ) بيروت/PNN- قصف الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مواقع في جنوبي لبنان، فيما دوت صافرات الإنذار في عدة بلدات إسرائيلية على الحدود لتنذر بإطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، حيث سمعت أصوات انفجارات في الجليل الأعلى.
ونفذ حزب الله عمليات مختلفة ضد الجيش الإسرائيلي ومواقعه العسكرية، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.
واستهدف حزب الله مواقع لتجمع القوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية في عمليات نفذها من الجنوب اللبناني، وأشارت تقارير إسرائيلية إلى رصد إطلاق عشرات الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع إسرائيلية.
ودخل حزب الله في مواجهة مع إسرائيل في أعقاب عملية
السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.
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