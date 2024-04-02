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جنوب لبنان.. قصف متبادل بين حزب الله وإسرائيل

4/2/2024 4:20:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بيروت/PNN- قصف الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، مواقع في جنوبي لبنان، فيما دوت صافرات الإنذار في عدة بلدات إسرائيلية على الحدود لتنذر بإطلاق صواريخ من الأراضي اللبنانية، حيث سمعت أصوات انفجارات في الجليل الأعلى.

ونفذ حزب الله عمليات مختلفة ضد الجيش الإسرائيلي ومواقعه العسكرية، وذلك ردا على الاعتداءات الإسرائيلية التي طاولت القرى والمنازل المدنية في الجنوب اللبناني.

واستهدف حزب الله مواقع لتجمع القوات الإسرائيلية في المنطقة الحدودية في عمليات نفذها من الجنوب اللبناني، وأشارت تقارير إسرائيلية إلى رصد إطلاق عشرات الصواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه مواقع إسرائيلية.

ودخل حزب الله في مواجهة مع إسرائيل في أعقاب عملية
السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، واندلاع الحرب الإسرائيلية على غزة.

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