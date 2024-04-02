أطباء بلا حدود: شعرنا بذهول من الدمار الذي خلفه الاحتلال بمجمع الشفاء

(MENAFN
- Palestine News Network ) سويسرا/PNN-قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إنها شعرت بالذهول من الدمار الذي لحق بـمجمع الشفاء الطبي الذي اقتحمه جيش الاحتلال الإسرائيلي ودمره بالكامل غرب مدينة غزة.
وأضافت في بيان على منصة "إكس" أنها مصدومة أمام تحول مستشفى الشفاء إلى أنقاض بعد 14 يوما من الهجمات التي نفذتها القوات الإسرائيلية داخل المنشأة وما حولها.
وجاء في البيان: إن أكبر مستشفى في غزة أصبح الآن خارج الخدمة، وبالنظر إلى حجم الدمار، فإن الناس في غزة لم يتبق لهم سوى عدد أقل من خيارات الرعاية الصحية في شمال غزة.
وذكر البيان أن الوصول إلى مستشفى الشفاء أصبح مستحيلا لعدة أيام (أثناء اقتحامه)، وأن المرضى بداخله لم يتمكنوا من تلقي العلاج.
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