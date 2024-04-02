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أطباء بلا حدود: شعرنا بذهول من الدمار الذي خلفه الاحتلال بمجمع الشفاء

4/2/2024 4:20:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) سويسرا/PNN-قالت منظمة "أطباء بلا حدود" إنها شعرت بالذهول من الدمار الذي لحق بـمجمع الشفاء الطبي الذي اقتحمه جيش الاحتلال الإسرائيلي ودمره بالكامل غرب مدينة غزة.

وأضافت في بيان على منصة "إكس" أنها مصدومة أمام تحول مستشفى الشفاء إلى أنقاض بعد 14 يوما من الهجمات التي نفذتها القوات الإسرائيلية داخل المنشأة وما حولها.

وجاء في البيان: إن أكبر مستشفى في غزة أصبح الآن خارج الخدمة، وبالنظر إلى حجم الدمار، فإن الناس في غزة لم يتبق لهم سوى عدد أقل من خيارات الرعاية الصحية في شمال غزة.

وذكر البيان أن الوصول إلى مستشفى الشفاء أصبح مستحيلا لعدة أيام (أثناء اقتحامه)، وأن المرضى بداخله لم يتمكنوا من تلقي العلاج.

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