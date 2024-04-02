إصابات واعتقالات خلال حملة مداهمات في الضفة والقدس

(MENAFN
- Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.
واعتقلت قوة إسرائيلية خاصة، الشاب منتصر عكوب، من سكان البلدة القديمة في نابلس، وذلك بعد أن حاصرته داخل أحد المنازل وأصابته في قدميه.
كما اقتحمت قوات أخرى، بلدات عوريف وقبلان ومادما جنوب نابلس،حيث اعتقلت الشابين بلال صار وعاصف تيم.
وفي مخيم قلنديا بالقدس المحتلة، أصيب شاب بالرصاص الحي في قدمه، فيما اعتقل كلًا من ثائر زهران وباسل زهران، وصالح مطير، خلال عملية اقتحام المخيم.
واندلعت مواجهات في المخيم بين قوات الاحتلال، وعشرات الشبان الذين رشقوا تلك القوات بالحجارة والزجاجات الحارقة.
وفي رام الله، اعتقلت قوات أخرى الشابين أحمد ومحمد الطويل، خلال اقتحامها قرية دير بزيغ غرب المدينة.
فيما اعتقل الشاب مأمون أبو هنية من منزله في بلدة عزون شرق قلقيلة.
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