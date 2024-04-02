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إصابات واعتقالات خلال حملة مداهمات في الضفة والقدس

4/2/2024 4:20:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) محافظات/PNN-شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.


واعتقلت قوة إسرائيلية خاصة، الشاب منتصر عكوب، من سكان البلدة القديمة في نابلس، وذلك بعد أن حاصرته داخل أحد المنازل وأصابته في قدميه.


كما اقتحمت قوات أخرى، بلدات عوريف وقبلان ومادما جنوب نابلس،حيث اعتقلت الشابين بلال صار وعاصف تيم.


وفي مخيم قلنديا بالقدس المحتلة، أصيب شاب بالرصاص الحي في قدمه، فيما اعتقل كلًا من ثائر زهران وباسل زهران، وصالح مطير، خلال عملية اقتحام المخيم.


واندلعت مواجهات في المخيم بين قوات الاحتلال، وعشرات الشبان الذين رشقوا تلك القوات بالحجارة والزجاجات الحارقة.


وفي رام الله، اعتقلت قوات أخرى الشابين أحمد ومحمد الطويل، خلال اقتحامها قرية دير بزيغ غرب المدينة.


فيما اعتقل الشاب مأمون أبو هنية من منزله في بلدة عزون شرق قلقيلة.

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