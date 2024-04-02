الاحتلال يوزع إخطارات هدم في رام الله

(MENAFN
- Palestine News Network ) محافظات/PNN- وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إخطارات هدم جديدة في مدينة رام الله.
وسلمت قوات الاحتلال إخطارات الهدم على أصحاب عدة منازل واقعة في بلدة سنجل، شمال شرق رام الله.
وتصاعدت اعتداءات الاحتلال والخطط الاستيطانية في الضفة الغربية الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى جانب الاستهداف المتواصل لأبناء شعبنا في كل أماكن تواجده.
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