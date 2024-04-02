الاحتلال يوزع إخطارات هدم في رام الله

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات/PNN- وزعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، إخطارات هدم جديدة في مدينة رام الله.

وسلمت قوات الاحتلال إخطارات الهدم على أصحاب عدة منازل واقعة في بلدة سنجل، شمال شرق رام الله.

وتصاعدت اعتداءات الاحتلال والخطط الاستيطانية في الضفة الغربية الغربية منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى جانب الاستهداف المتواصل لأبناء شعبنا في كل أماكن تواجده.



