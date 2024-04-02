الاحتلال يجرف أراضي في المنطقة الصناعية شرق جنين ويقتحم يعبد وعرابة

الاحتلال يجرف أراضي في المنطقة الصناعية شرق جنين ويقتحم يعبد وعرابة
التاريخ
4/2/2024 4:20:44 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) جنين/PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراضٍ في المنطقة الصناعية شمال شرق جنين، واقتحمت بلدتي يعبد وعرابة.
وذكرت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال قامت بعملية تجريف في أراضي المنطقة الصناعية شرق جنين، واقتحمت بلدتي يعبد وعرابة، وشنت حملة تمشيط وتفتيش فيهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات .
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