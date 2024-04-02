Tuesday, 02 April 2024 12:17 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يجرف أراضي في المنطقة الصناعية شرق جنين ويقتحم يعبد وعرابة

4/2/2024 4:20:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أراضٍ في المنطقة الصناعية شمال شرق جنين، واقتحمت بلدتي يعبد وعرابة.

وذكرت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال قامت بعملية تجريف في أراضي المنطقة الصناعية شرق جنين، واقتحمت بلدتي يعبد وعرابة، وشنت حملة تمشيط وتفتيش فيهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات .

MENAFN02042024000205011050ID1108047315

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث