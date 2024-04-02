آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في القدس ضد نتنياهو للمطالبة بانتخابات جديدة

MENAFN - Palestine News Network ) القدس المحتلة/PNN- خرج آلاف الإسرائيليين إلى شوارع القدس،أمس الاثنين، مواصلين احتجاجهم المستمر منذ 3 أيام ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمطالبة بإجراء انتخابات جديدة.

وتزايدت الاحتجاجات مع اقتراب الحرب في غزة من نهاية شهرها السادس وتزايد الغضب من تعامل الحكومة مع 134 رهينة إسرائيليا ما زالوا محتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وقالت محتجة تدعى تيمنا بن في القدس"نحن هنا للاحتجاج. ونطالب بإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. نشعر أننا بلغنا حافة الهاوية. يتعين علينا حقا التخلص من نتنياهو"، بحسب "رويترز".

وواجه ائتلاف نتنياهو اليميني بعضاً من أكبر الاحتجاجات في تاريخ إسرائيل العام الماضي حين انضم مئات الآلاف إلى مظاهرات أسبوعية مناهضة لخطط تعديل صلاحيات المحكمة العليا التي اعتبرها المحتجون انتهاكاً للأسس الديمقراطية في إسرائيل.

ودأب نتنياهو على استبعاد إجراء انتخابات مبكرة تشير استطلاعات رأي إلى أنه سيخسرها، قائلاً إن الذهاب إلى صناديق الاقتراع في خضم الحرب لن يؤدي إلا لمكافأة حماس.

وتعهد بإعادة الرهائن وسحق حركة حماس حيث استشهد أكثر من 32 ألف فلسطيني في الهجوم الإسرائيلي الدائر منذ أشهر، وفقاً.

لكن بعد أشهر من تعليق الأزمة في غزة للعمل بالقواعد السياسية الطبيعية، يواجه نتنياهو معارضة تتزايد علانية.

وتشير استطلاعات رأي إلى أن معظم الإسرائيليين يحمّلون نتنياهو، أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في المنصب، مسؤولية الإخفاقات الأمنية التي سمحت بوقوع هجوم مقاومي حماس على تجمعات سكانية في جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

وقال محتج يدعى رفائيل شاكيد جافيش، "لا يكترثون لما يحدث في البلاد ومع الشعب. شغلهم الشاغل هو الحفاظ على مناصبهم في الحكومة. يعملون من أجل أنفسهم، وليس من أجل الشعب. الأمر بهذه البساطة".

ومما يزيد تعقيد الأمور، أن نتنياهو يواجه أيضاً احتجاجات من محتجين يهود متزمتين دينياً أغضبهم إلغاء الإعفاءات التي كانت تمنع تجنيد الطلاب من المعاهد الدينية في الخدمة العسكرية الإجبارية.