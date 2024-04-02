المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال: دخول رفح مسألة وقت

(MENAFN
- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-قال المتحدث بأسم رئيس حكومة الاحتلال“أوفير جندلمان” لصحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية، بأن مسألة دخول رفح هي مسألة وقت، ورئيس الحكومة وعد الأميركيين بإنشاء ممر إنساني للمدنيين للمغادرة.
وأشار إلى أن أغلبية الإسرائيليين لا يؤيدون التوصل لصفقة لعودة المختطفين بأي ثمن، مشيرا إلى أن التوتر المتزايد مع الإدارة الأميركية هو ثمن يستحق دفعه لتحقيق نصر كامل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
MENAFN02042024000205011050ID1108047313
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.