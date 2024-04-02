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المتحدث باسم رئيس حكومة الاحتلال: دخول رفح مسألة وقت

4/2/2024 4:20:44 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل ابيب/PNN-قال المتحدث بأسم رئيس حكومة الاحتلال“أوفير جندلمان” لصحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية، بأن مسألة دخول رفح هي مسألة وقت، ورئيس الحكومة وعد الأميركيين بإنشاء ممر إنساني للمدنيين للمغادرة.

وأشار إلى أن أغلبية الإسرائيليين لا يؤيدون التوصل لصفقة لعودة المختطفين بأي ثمن، مشيرا إلى أن التوتر المتزايد مع الإدارة الأميركية هو ثمن يستحق دفعه لتحقيق نصر كامل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس).


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