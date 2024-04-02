لماذا لن يتكرر كسوف 8 أبريل إلا بعد 54 عاما؟

MENAFN - Al Wakeel News)عندما يتحرك الظل المركزي للقمر بسرعة تزيد عن 2400 كم/ساعة عبر أمريكا الشمالية في كسوف كلي للشمس في 8 أبريل، سيكون المشهد فريدًا للغاية.

وسيكون هذا المسار الكلي (مسار الظل المظلم للقمر عبر وجه الأرض) ضيقًا، بعرض 185 كم (115 ميلاً) فقط، وسيعبر أجزاء من المكسيك والولايات المتحدة وكندا في مسار لن يتكرر أبدًا عبر القارة، ويستمر لمدة 100 دقيقة فقط.وفقط من داخل هذا المسار سوف يواجه المشاهدون الظلام أثناء النهار، وانخفاض درجات الحرارة وتغييرًا في سلوك الحيوانات، كما أنه فقط داخل هذا المسار سيكون من الممكن النظر إلى هالة الشمس الجميلة المكسوفة تمامًا بالعين المجردة، مع ضرورة الانتباه إلى عدم النظر مباشرة إلى الشمس في أي وقت دون ارتداء زوج من نظارات كسوف الشمس المعتمدة.

وبالنسبة لمعظم الأشخاص البالغ عددهم 40 مليون شخص الذين يعيشون في مسار الكسوف الكلي، سيكون هذا حدثًا يحدث مرة واحدة في العمر. باعتبار أن هذا الحدث في نفس المسار الحالي لن يتكرر إلا بعد 54 عامًا.

ويحدث الكسوف الشمسي ضمن مجموعة تعرف باسم "دورة ساروس"، وهي فترة تعادل ما يقارب 223 شهرًا قمريًا، بحسب مدارات القمر حول الأرض، وهذا يعادل 6585.3 يومًا، أو 18 عامًا و11 يومًا و8 ساعات، وفقًا لوكالة ناسا.

ويتكرر خلال "دورة ساروس" نفس الترتيب الهندسي للشمس والقمر والأرض. وتشير الدورة إلى مجموعة من أحداث الكسوف والخسوف المتتالية والتي يمكن مشاهدتها من مناطق محددة من الأرض.

وتتشابه الخسوفات والكسوفات التي تنتمي إلى نفس "دورة ساروس"، ويتم تحديدها من خلال رقم سلسلة ساروس الخاصة بها.

ويعد كسوف الشمس الكلي في 8 أبريل جزءًا من "دورة ساروس" 139، التي كانت مسؤولة عن كسوف الشمس الكلي في جميع أنحاء إفريقيا قبل 18 عامًا و11 يومًا و8 ساعات، في 29 مارس 2006، وفي 8 أبريل 2024، وفي 20 أبريل 2042 ستنتج نفس "دورة ساروس" كسوفًا كليًا للشمس في آسيا.ووفقًا للعلماء، فإن الساعات الثماني ضمن "دورة ساروس" تضمن أن المسار الكلي المماثل للكسوف سوف يعيد الظهور في نفس الجزء من الكرة الأرضية بعد كل تكرار رابع. وهذه الفترة التي تتكون من 669 قمرًا على وجه التحديد، أو 54 عامًا و33 يومًا، تسمى بالـ exligmos.

لذا فإن نفس الميكانيكا السماوية التي تتسبب في كسوف الشمس الكلي في 8 أبريل أنتجت كسوفًا كليًا للشمس في أمريكا الشمالية في 7 مارس 1970.

وحدث هذا المسار الكلي إلى الشرق قليلًا، مارًا بالمكسيك والولايات المتحدة (فلوريدا، جورجيا، كارولينا الشمالية وماساتشوستس) وكندا (نوفا سكوتيا ونيوفاوندلاند).وبعد 8 أبريل، سيزور الكسوف الكلي أمريكا

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