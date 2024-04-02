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القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير زورق مسيّر تابع للحوثيين

4/2/2024 3:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير زورق مسير تابع لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.
وقالت القيادة عبر منصة "إكس": في يوم 1 أبريل وفي الساعة 9 صباحا (بتوقيت صنعاء) نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير زورق مسير تابع للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران ضمن إجراء للدفاع عن النفس".


وأضافت: شكل الزورق المسير تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".


وتابعت: يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".

RT

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