القيادة المركزية الأمريكية تعلن تدمير زورق مسيّر تابع للحوثيين

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت القيادة المركزية الأمريكية تدمير زورق مسير تابع لحركة "أنصار الله" الحوثية في اليمن.
وقالت القيادة عبر منصة "إكس": في يوم 1 أبريل وفي الساعة 9 صباحا (بتوقيت صنعاء) نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية من تدمير زورق مسير تابع للإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران ضمن إجراء للدفاع عن النفس".
وأضافت: شكل الزورق المسير تهديدا وشيكا للقوات الأمريكية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة".
وتابعت: يتم اتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية محمية وأكثر أمنا للسفن الأمريكية والتحالف والسفن التجارية".
RT
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