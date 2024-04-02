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واشنطن تدعو إسرائيل لإجراء تحقيق بمقتل متطوعين أجانب

4/2/2024 3:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب البيت الأبيض عن حزنه الشديد لمقتل عدد من المتطوّعين الأجانب في منظمة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية في غارة إسرائيلية في قطاع غزة، مطالبا إسرائيل بأن تجري سريعا تحقيقا يكشف ملابسات ما جرى.


وكتبت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون على منصّة إكس إنّ "قلبنا مفطور ونشعر بانزعاج شديد بسبب الغارة التي أدّت إلى مقتل عمّال الإغاثة في وورلد سنترال كيتشن في غزة".


وأضافت "يجب حماية عمّال الإغاثة الإنسانية لأنهم يقدّمون مساعدات (الفلسطينيون هم) بحاجة ماسة إليها، ونحض إسرائيل على التحقيق بسرعة في ما جرى".


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