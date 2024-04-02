واشنطن تدعو إسرائيل لإجراء تحقيق بمقتل متطوعين أجانب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعرب البيت الأبيض عن حزنه الشديد لمقتل عدد من المتطوّعين الأجانب في منظمة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن" الإغاثية في غارة إسرائيلية في قطاع غزة، مطالبا إسرائيل بأن تجري سريعا تحقيقا يكشف ملابسات ما جرى.
وكتبت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون على منصّة إكس إنّ "قلبنا مفطور ونشعر بانزعاج شديد بسبب الغارة التي أدّت إلى مقتل عمّال الإغاثة في وورلد سنترال كيتشن في غزة".
وأضافت "يجب حماية عمّال الإغاثة الإنسانية لأنهم يقدّمون مساعدات (الفلسطينيون هم) بحاجة ماسة إليها، ونحض إسرائيل على التحقيق بسرعة في ما جرى".
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