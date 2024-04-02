مكافآت وحوافز متقاعدي دائرة قاضي القضاة على طاولة النواب الثلاثاء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناقش اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، موضوع المكافآت والحوافز لمتقاعدي دائرة قاضي القضاة.
كما ستجتمع لجنة البيئة والمناخ النيابية للاطلاع على الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل وزارة الصحة للتكيف وحماية القطاع الصحي من تأثير التغير المناخي.
بدورها تعقد لجنة فلسطين لقاءً مع مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية وعدد من رؤساء لجان خدمات المخيمات.
في المقابل ستقوم لجنة الصحة والغذاء بزيارة إلى مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد للاطلاع على واقع الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى.
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