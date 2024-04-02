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مكافآت وحوافز متقاعدي دائرة قاضي القضاة على طاولة النواب الثلاثاء

4/2/2024 3:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تناقش اللجنة الإدارية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، موضوع المكافآت والحوافز لمتقاعدي دائرة قاضي القضاة.

كما ستجتمع لجنة البيئة والمناخ النيابية للاطلاع على الاستراتيجية الوطنية وخطة عمل وزارة الصحة للتكيف وحماية القطاع الصحي من تأثير التغير المناخي.

بدورها تعقد لجنة فلسطين لقاءً مع مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية وعدد من رؤساء لجان خدمات المخيمات.

في المقابل ستقوم لجنة الصحة والغذاء بزيارة إلى مستشفى الزرقاء الحكومي الجديد للاطلاع على واقع الخدمات الصحية التي تقدم للمرضى.

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