بعد تخفيض الديزل.. رفع أسعار الطحين المدعوم الموحد 1.4 دينار للطن

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعر بيع طن الطحين الموحد بمقدار 1.4 دينار الشهر الحالي عن تسعيرة الشهر الماضي، دون أي تغيير أو تأثير على سعر الخبز، وذلك بعد قرار تخفيض أثمان الديزل.



وبحسب قائمة الأسعار الجديدة، بلغ سعر طن الطحين الموحد ضمن تسعيرة الشهر الحالي 166.2 دينار للطن، ليسجل بذلك زيادة نسبتها 1% مقارنة مع الشهر الماضي.



ويشمل القرار رفع أسعار الطحين الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة، على أن تتم إعادة النظر بالقرار نهاية الشهر الحالي.



ويأتي قرار رفع أسعار الطحين الموحد في ظل إعادة النظر في معادلة كلف إنتاج الخبز بداية كل شهر وعلى ضوء تغير أسعارها خاصة فيما يتعلق بمادة الديزل التي تشكل قرابة 0 % من كلف الإنتاج بصورة مباشرة وغير مباشرة.