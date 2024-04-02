بعد تخفيض الديزل.. رفع أسعار الطحين المدعوم الموحد 1.4 دينار للطن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين سعر بيع طن الطحين الموحد بمقدار 1.4 دينار الشهر الحالي عن تسعيرة الشهر الماضي، دون أي تغيير أو تأثير على سعر الخبز، وذلك بعد قرار تخفيض أثمان الديزل.
وبحسب قائمة الأسعار الجديدة، بلغ سعر طن الطحين الموحد ضمن تسعيرة الشهر الحالي 166.2 دينار للطن، ليسجل بذلك زيادة نسبتها 1% مقارنة مع الشهر الماضي.
ويشمل القرار رفع أسعار الطحين الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة، على أن تتم إعادة النظر بالقرار نهاية الشهر الحالي.
ويأتي قرار رفع أسعار الطحين الموحد في ظل إعادة النظر في معادلة كلف إنتاج الخبز بداية كل شهر وعلى ضوء تغير أسعارها خاصة فيما يتعلق بمادة الديزل التي تشكل قرابة 0 % من كلف الإنتاج بصورة مباشرة وغير مباشرة.
MENAFN02042024000208011052ID1108047047
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.