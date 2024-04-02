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الجنود الروس يدمرون روبوتا مقاتلا أمريكي الصنع

4/2/2024 3:11:19 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تمكن الجنود الروس لأول مرة من تدمير روبوت MUTT العسكري الذي سلمته الولايات المتحدة لجيش نظام كييف.


وتم تدمير الروبوت بواسطة درون FPV الروسي الصنع. ويخصص الروبوت لنقل الحمولة المختلفة، بما في ذلك الذخائر والوقود والإمدادات وغيرها. مع ذلك من غير مستبعد أن يوضع عليه بعض الأسلحة، وعلى سبيل المثال رشاش Mini-Gun الثقيل.
ويتراوح وزن الروبوت وفقا لنوعه بين 340 و600 كيلوغرام، وتصل حمولته القصوى 273 كيلوغراما. وكان يخطط لشراء 624 روبوتا عسكريا من هذا النوع، وتكلفة كل قطعة من تلك الأسلحة 260 ألف دولار.


وكانت وسائل الإعلام قد أفادت في وقت سابق بتدمير ناقلة THeMIS UGV الروبوتية الأستونية الصنع.


فيما يتعلق بالجيش الروسي فإنه يستخدم في المعارك البرية منصات روبوتية مقاتلة متحكم فيها عن بعد تم تزويدها بقاذفات القنابل "آغا – 17" عيار 30 ملم، فضلا عن مختلف المنصات الروسية المستخدمة لنقل الذخائر والإمدادات وإجلاء الجرحى.

RT

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