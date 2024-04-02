مصر .. وزارة الزراعة تستأنف تصدير البصل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت مصادر لجريدة "المال" المصرية قرار الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والصناعة في استئناف تصدير البصل.



وأضافت المصادر أن القرار الجديد بالاستئناف صدر وهو بالإشارة الى قرار وزير التجارة والصناعة رقم 501 المشار إليه.



وجاء القرار كالتالي: "نحيط سيادتكم علما أنه تم انتهاء العمل بالقرار بتاريخ 31-03-2024 أخر يوم في حظر التصدير وبناء على ما ورد بكتاب وزارة التجارة والصناعة رقم 1897 بتاريخ 1-04-2024".



وكشفت المصادر أنه لا توجد أي قيود حاليا على تصدير البصل ولا مانع من استئناف التصدير على أن يقتصر التصدير على المزارع المكودة والمعتمدة من الحجر الزراعي.



وكشف مصدر بالمجلس التصديري للحاصلات الزراعية في تصريحات سابقة أن الصنف الذي يتم تصديره في البداية هو صنف أبصال الفتيل وهو ما يطلق عليه شعبيا بالبصل الأبيض وهو منزرع بشكل خاص في محافظة المنيا وأجزاء منه منزرعة في الشرقية والبحيرة.



وأضاف المصدر أن الأنواع الأخرى مثل البصل الأصفر والأحمر سيتم تصديره عقب الصنف الأول لتأخرهما في النضج حيث سيتم البدء في حصادهما في النصف الأخير من أبريل حتى مايو ويونيو المقبلين بالتزامن مع حصاد القمح بينما تم حصاد الصنف الأول منذ أكثر من شهرين.



وأوضح أن الفترة الماضية تشهد استقرارًا في أسعار البصل ويسجل البصل الأحمر القديم 30 جنيهًا والجديد 18 جنيهًا والبصل الأبيض 12 و15 جنيهًا في الأسواق.

وأكد حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن مساحة البصل المنزرعة العام الجاري فاقت 300 ألف فدان ومن المتوقع أن يتم البدء في التصدير مطلع الشهر المقبل.

RT

