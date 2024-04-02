إصابات واعتقالات خلال اقتحام الاحتلال القدس المحتلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أصيب عدد من الفلسطينيين واعتقل آخرون، خلال اقتحام قوات الاحتلال، مخيم قلنديا وحي كفر عقب، شمال القدس المحتلة.



وقال الهلال الاحمر الفلسطيني إنه نقل اصابة برصاص الاحتلال لمجمع فلسطين الطبي برام الله، فيما أكدت مصادر في المخيم وجود اصابات اخرى بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق عولجت في مراكز طبية في المخيم والحي.



وأوضحت مصادر أن جيش الاحتلال داهم 10 منازل على الاقل بينها منازل شهداء واسرى، وعبثت بمحتوياتها واعتدت على ساكنيها.



واعتقلت قوات الاحتلال قبل انسحابها من المخيم والحي كلا من: حذيفة حماد، وشاهر الخطيب، وباسل زهران، وثائر زهران، وعبد الجواد ابو لطيفة، وبهاء محمد رشيد، وناصر ابزيع.

