تلف العينين ثم العمى.. لماذا يحذر العلماء من الكسوف؟

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يتحضر ملايين الأشخاص في جميع أنحاء أميركا الشمالية قريباً، للتجمع و مشاهدة الكسوف الكلي التاريخي للشمس في 8 نيسان الجاري، والذي قد يكون آخر كسوف كلي للشمس يمكن رؤيته في الولايات الـ 48 السفلى حتى عام 2044، ورغم هذا لم تتوقف التحذيرات. ففي حين أن رؤية الشمس مغطاة ببطء ثم محجوبة تماما بالقمر أمراً مغرياً للغاية، إلا أن القيام بذلك بالعين المجردة يمكن أن يؤدي إلى تلف العين طويل الأمد، أو حتى دائم.

وفي هذا الشأن، شددت ديبرا روس، الرئيسة المشاركة لفريق عمل كسوف الشمس التابع للجمعية الفلكية الأميركية، لـ ABC News، على أن الشمس نجم قوي حقا، ما يعني ذلك أن أجسادنا ليست مهيأة للنظر إليها، لأنها تسبب ضررا للعين إذا حاولنا التحديق مباشرة بها. وتابعت أنه من المغري محاولة القيام بذلك خلال المراحل الجزئية من الكسوف الكلي للشمس، لرؤية ما يحدث، لكن النظر إلى الشمس بدون نظارات مناسبة سيؤدي بلا شك إلى تلف الشبكية.

وإن النظر إلى الشمس أثناء الكسوف بدون حماية مناسبة للعين حتى ولو لبضع ثوان فقط، يمكن أن يؤدي إلى "عمى الكسوف" أو اعتلال الشبكية الشمسي.

يشير هذا إلى شبكية العين، وهي الطبقة الموجودة في الجزء الخلفي من العين تقوم المستقبلات الضوئية، وهي خلايا موجودة داخل شبكية العين، بتحويل الضوء إلى إشارات كهربائية، يتم إرسال تلك الإشارات عن طريق العصب البصري إلى الدماغ لتكوين الصورة التي يراها الشخص.

ومع ذلك، فإن التحديق في الشمس أثناء الكسوف يمكن أن يحرق شبكية العين.

وقد تشمل الأعراض الخفيفة، العيون الدامعة وألم العين والصداع والحساسية للضوء، لكن الأعراض الأكثر خطورة تشمل الرؤية الباهتة والبقع العمياء والرؤية الخافتة والرؤية المشوهة وألم العين.

بدوره، شرح الدكتور جيسون كوماندر مدير خدمة اضطرابات الشبكية الوراثية في ماساتشوستس للعيون والأذن، لشبكة ABC News، أن النظر إلى شيء ساطع للغاية أمر مرعب، لأنه سيجعل الصورة تختفي من عينيك لاحقاً وربما يبقى الناظر كذلك حتى نهاية حياته، موضحا أنه هذا ما يشعر به الناظر للشمس بعد الكسوف.

وأضاف أن هناك أشخاص التقطوا صوراً لشبكية العين، يمكن بها رؤية حرق على شكل هلال في شبكية العين، وقال: عادةً ما تحمي النظارات الشمسية العينين من الأشعة الضارة من خلال طلاء المرآة وطلاء الأشعة فوق البنفسجية. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر بالكسوف، فإن النظارات الشمسية العادية لن توفر الحماية المناسبة، ولن تقوم بتكديس عدة أزواج من النظارات الشمسية فوق بعضها البعض".

من جهتها، قالت الدكتورة نيكول باجيك، طبيبة العيون والأستاذة المساعدة في معهد كليفلاند كلينيك كول للعيون، لشبكة ABC News، إن النظارات الشمسية ليست كافية، لأننا نحتاجها أن تكون في الواقع أغمق 1000 مرة من النظارات الشمسية العادية، لذلك نبحث خصيصا عن نظارات الكسوف، وهي تحتوي على مرشح خاص يسمى ISO 12312-2. أما ISO 12312-2 فهو معيار السلامة الدولي لمشاهدي الطاقة الشمسية، أو المنتجات المصممة للعرض المباشر للشمس، ولا ينطبق هذا على المرشحات الشمسية التي يتم تركيبها في الجزء الأمامي من الأجهزة مثل عدسات الكاميرا.

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