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الحرب الاسرائيلية على غزة: جيش الاحتلال يواصل غاراته على مختلف مناطق القطاع.. ويقصف فريق إغاثة أجنبي

4/2/2024 3:10:29 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) غزة/PNN-واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، قصفه الجوي والبري لمناطق مختلفة في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ179، وخلفت الغارات عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.

واستشهد 4 مواطنين بينهم طفلان وإصابة عدد آخر بجروح، بعد قصف الاحتلال لمنزل غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر في القطاع أسفرت عن 63 شهيدا و94 إصابة في آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 32,845 شهيدا و75,392 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

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