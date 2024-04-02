الحرب الاسرائيلية على غزة: جيش الاحتلال يواصل غاراته على مختلف مناطق القطاع.. ويقصف فريق إغاثة أجنبي

(MENAFN
- Palestine News Network ) غزة/PNN-واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، قصفه الجوي والبري لمناطق مختلفة في قطاع غزة، وذلك مع دخول الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ179، وخلفت الغارات عشرات الشهداء ومئات الجرحى خلال الـ24 ساعة الماضية.
واستشهد 4 مواطنين بينهم طفلان وإصابة عدد آخر بجروح، بعد قصف الاحتلال لمنزل غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 6 مجازر في القطاع أسفرت عن 63 شهيدا و94 إصابة في آخر 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 32,845 شهيدا و75,392 مصابا منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
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