النفط عالمياً يرتفع بفضل بيانات التصنيع المتفائلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط عالمياً، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما أوقدت شرارة صعود العقود الآجلة الأميركية إلى أعلى مستوى في 5 أشهر في الجلسة السابقة.



وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي.جي" في مذكرة، أن بيانات التصنيع الأميركية والصينية التي جاءت أقوى من المتوقع، أدت إلى رفع الأسعار.



وتوسع نشاط التصنيع في الصين في آذار للمرة الأولى في 6 أشهر، وفي الولايات المتحدة لأول مرة في عام ونصف العام، وهو ما اعتبرته الأسواق مؤشرا على ارتفاع الطلب على النفط.

والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بينما الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك.



وفي الشرق الأوسط، أدت ضربة إسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا إلى تصفية 7 مستشارين عسكريين، من بينهم 3 من كبار القادة، مما يمثل تصعيدا في الصراع الممتد منذ ما يقرب من 6أشهر، وأثار مخاوف بشأن المزيد من التأثيرات الملموسة على إمدادات النفط.