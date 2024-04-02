Tuesday, 02 April 2024 10:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط عالمياً يرتفع بفضل بيانات التصنيع المتفائلة

4/2/2024 3:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - ارتفعت أسعار النفط عالمياً، في التعاملات الآسيوية المبكرة، اليوم الثلاثاء، مدعومة بمؤشرات على تحسن الطلب وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط، مما أوقدت شرارة صعود العقود الآجلة الأميركية إلى أعلى مستوى في 5 أشهر في الجلسة السابقة.


وقال توني سيكامور، محلل السوق لدى "آي.جي" في مذكرة، أن بيانات التصنيع الأميركية والصينية التي جاءت أقوى من المتوقع، أدت إلى رفع الأسعار.


وتوسع نشاط التصنيع في الصين في آذار للمرة الأولى في 6 أشهر، وفي الولايات المتحدة لأول مرة في عام ونصف العام، وهو ما اعتبرته الأسواق مؤشرا على ارتفاع الطلب على النفط.
والصين هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بينما الولايات المتحدة هي أكبر مستهلك.


وفي الشرق الأوسط، أدت ضربة إسرائيلية على السفارة الإيرانية في سوريا إلى تصفية 7 مستشارين عسكريين، من بينهم 3 من كبار القادة، مما يمثل تصعيدا في الصراع الممتد منذ ما يقرب من 6أشهر، وأثار مخاوف بشأن المزيد من التأثيرات الملموسة على إمدادات النفط.

MENAFN02042024000208011052ID1108047037

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث