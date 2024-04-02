ارتفاع العقود الآجلة للذهب خلال الدورة الآسيوية

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت العقود الآجلة للذهب عالمياً خلال الدورة الآسيوية، اليوم الثلاثاء.
وحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية، تمت تجارة العقود الآجلة للذهب في يونيو على 2.276.00 دولار للأونصة.
وتمت المتاجرة مسبقاً على جلسة إرتفاع 2.279.85 دولار للأونصة، حيث قد يجد الذهب نقاط الدعم على 2207.50 دولار والمقاومة على 2286.40 دولار.
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