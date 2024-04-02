ارتفاع أسعار خام الحديد عالمياً

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار خام الحديد عالمياً، بعد تراجعها إلى أقل مستوياتها منذ 10 أشهر، حيث أسهمت مشاعر التفاؤل ببدء التعافي الاقتصادي في الصين، في مواجهة حالة الضعف في سوق الصلب.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للصلب في تعاملات سنغافورة بنسبة 2 % إلى أكثر من 102 دولار للطن، بعد تراجعها بنحو 4 % في وقت سابق ليسجل أقل من 100 دولار للطن.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة في الصين تحسن وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع خلال آذار الماضي بفضل زيادة تدفقات الأعمال الجديدة.
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