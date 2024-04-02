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ارتفاع أسعار خام الحديد عالمياً

4/2/2024 3:10:14 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - ارتفعت أسعار خام الحديد عالمياً، بعد تراجعها إلى أقل مستوياتها منذ 10 أشهر، حيث أسهمت مشاعر التفاؤل ببدء التعافي الاقتصادي في الصين، في مواجهة حالة الضعف في سوق الصلب.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة للصلب في تعاملات سنغافورة بنسبة 2 % إلى أكثر من 102 دولار للطن، بعد تراجعها بنحو 4 % في وقت سابق ليسجل أقل من 100 دولار للطن.


وأظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة في الصين تحسن وتيرة نمو النشاط الاقتصادي لقطاع التصنيع خلال آذار الماضي بفضل زيادة تدفقات الأعمال الجديدة.


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