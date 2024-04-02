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زلزال بقوة 6 درجات يضرب اليابان

4/2/2024 3:00:18 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ضرب زلزال بلغت قوته 6 درجات على مقياس ريختر، اليوم، منطقة واسعة شمال شرقي اليابان.

وذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، في بيان لها، أن مركز الزلزال كان في محافظة "إيواتي الشمالية"، ووقع على عمق حوالي 70 كيلومترا، ولم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".


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