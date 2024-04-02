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سفن محاصرة تبدأ في الخروج من ميناء بالتيمور بعد انهيار الجسر

4/2/2024 3:00:17 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

فتحت السلطات في ميناء بالتيمور مسارا مؤقتا أمس الاثنين أمام بعض زوارق القطر والسفن التي كانت محاصرة بسبب انهيار جسر بالتيمور الأسبوع الماضي، لكن المسؤولين قالوا إن استعادة حركة الشحن التجاري على نطاق أوسع لا تزال بعيدة المنال بسبب الظروف غير المواتية.

وأُغلق مسار الشحن في بالتيمور منذ أن فقدت سفينة حاويات محملة بالكامل السيطرة على حركتها واصطدمت بأحد أعمدة جسر فرانسيس سكوت كي يوم الثلاثاء الماضي، ما أسفر عن مقتل ستة من عمال الطرق وتسبب في سقوط جسر الطريق السريع في نهر باتابسكو.

ولتوضيح صعوبة المهمة، قال مسؤولون إن عمال الإنقاذ احتاجوا إلى عشر ساعات للتخلص من قطعة حطام تزن مئتي طن ورفعها، فيما وصفوه بأنه "رفع صغير نسبيا".

واستؤنفت حركة السفن بصورة محدودة للمرة الأولى أمس الاثنين بعد أن فتحت فرق العمل مسارا مؤقتا بعمق 3.35 متر على الجانب الشمالي من الحطام.

وقال خفر السواحل على موقع فيسبوك إن أول سفينة عبرت المسار كانت زورق قطر يدفع بارجة تزود وزارة الدفاع الأمريكية بوقود الطائرات، ونشر مقطعا مصورا للبارجة وهي تعبر تحت جزء منهدم من الجسر لكنه لا يزال قائما.

وقالت كارين جان بيير المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطلع بنفسه على جهود الإنقاذ عندما يتوجه إلى بالتيمور يوم الجمعة.


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