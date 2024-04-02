أطعمة خارقة لمن تزيد أعمارهم على 50 عاماً

مع التقدم في العمر، تحدث بعض التغيرات على الجسم حتى أن بعض الأنشطة التي استمتعنا بها ذات يوم تصير صعبة للغاية، ويعد تناول نظام غذائي متوازن أحد أفضل الأشياء التي يمكنك القيام بها لإطالة حياتك والبقاء بصحة جيدة وحيوية قدر الإمكان بعد تجاوز الخمسين.

هذه الأطعمة ستجعلك تبدو شابًا في سنواتك الذهبية.

الفاصوليا

مع اقترابنا من الخمسين يزداد خطر الإصابة بمشاكل مثل مرض السكري من النوع الثاني وارتفاع نسبة الكوليسترول، تعد إضافة الفاصوليا إلى نظامك الغذائي اليومي طريقة رائعة لتقليل هذا الخطر. فقط 3⁄4 كوب من الفاصوليا أو العدس كل يوم يقلل من نسبة الكولسترول السيئ (LDL) بنسبة تصل إلى 5٪. يمكن للفاصوليا أيضًا تحسين مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص الذين يعانون بالفعل من مرض السكري. شيء واحد يجب أن تتذكره هو أنه إذا اخترت الفاصوليا المعلبة، فمن الأفضل غسلها جيداً قبل تناولها لأن الأطعمة المعلبة تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

الشوفان

يعد خطر الإصابة بأمراض القلب قريباً بشكل كبير عندما يصل الرجال إلى سن 45 عامًا والنساء إلى 55 عامًا. لذلك، كلما زاد عدد الأطعمة التي تخفض نسبة الكوليسترول في نظامك الغذائي، كان ذلك أفضل. الشوفان رائع لهذا الغرض بسبب نوع من الألياف القابلة للذوبان يسمى بيتا جلوكان. ترتبط الألياف القابلة للذوبان بالكوليسترول أثناء عملية الهضم وتسمح له بالمرور خارج الجسم، بدلاً من البقاء في الشرايين.

استهدف تناول ما لا يقل عن 3 غرامات من البيتا جلوكان يوميًا لتقليل مستويات الكوليسترول الكلي والكوليسترول الضار بنسبة 5-10%. فقد وجد أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الشوفان لديهم خطر أقل للوفاة المبكرة من غيرهم.

التفاح

يعد التفاح عنصرًا غذائيًا رائعًا لأنه يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري عن طريق المساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم حيث تحتوي التفاحة الواحدة في المتوسط على 5 غرامات من الألياف، والتي يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول. ويحتوي التفاح أيضًا على مادة تسمى كيرسيتين المعروفة بقدرتها على خفض ضغط الدم. كما أنه مصدر موثوق لفيتامين C والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

المكسرات

أظهرت الدراسات أن تناول أونصة من المكسرات يوميًا يقلل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 28%. ليس من الضروري أن تكون مكسرات مشكلة؛ أي نوع تفضله سيفي بالغرض، بما في ذلك الفول السوداني.

الخضر الورقية



توصلت الأبحاث الحديثة إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الكثير من الخضروات الورقية مثل السبانخ أو الكرنب يقارنون في القدرة الإدراكية مع الأشخاص الأصغر سنًا بـ 11 عامًا والذين نادرًا ما يتناولون هذه الأطعمة.

التوت

يحتوي التوت على نسبة عالية من بعض المواد الكيميائية النباتية التي يُعتقد أنها تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ مع تقليل الالتهاب في نفس الوقت. والنتيجة هي تباطؤ تراجع الذاكرة المرتبط بالعمر وانخفاض خطر الإصابة بمرض الزهايمر.



يعتبر التوت أيضًا رائعًا بشكل عام نظرًا لمحتواه العالي من الألياف ومجموعة من الفيتامينات والمعادن وإذا لم تتمكن من الحصول على التوت الطازج طوال العام، فيمكن أن يكون المجمد جيدًا بنفس القدر.

الزبادي



ويمكن أن يكون الزبادي (خاصة الأصناف اليونانية) مصدرًا رائعًا لزيادة قوة عضلاتك حيث تميل كتلة الجسم إلى الانخفاض مع التقدم في العمر، وتشير الدراسات إلى أن توزيع تناول البروتين اليومي على مدار اليوم يمكن أن يبطئ هذه العملية.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الزبادي على الكثير من الكالسيوم، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على كثافة العظام مع تقدمنا في العمر.

الجزر

يمكن للجزر أن يكون ذا فائدة لكل جزء من جسمك، وخاصة العينين والفم والجلد والقلب، يخفض الجزر ضغط الدم والكوليسترول السيئ، ويعزز جهاز المناعة، ويدعم عملية الهضم، ويقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية.

السبب الذي يجعل الجزر مفيدًا جدًا هو خصائصه الغذائية الفريدة، والتي تشمل الألياف والفيتامينات A وB8 وC وE وK والمعادن مثل الحديد والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز، والعديد من أنواع مضادات الأكسدة، بما في ذلك بيتا. كاروتين.

الشمندر

يوفر تناول الشمندر بانتظام الكثير من الفيتامينات A وC، بالإضافة إلى حمض الفوليك والألياف والمعادن مثل الكالسيوم والبوتاسيوم والمنغنيز والحديد. فهو مليء بمضادات الأكسدة التي يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بالسرطان.

ويعتقد أيضًا أن الشمندر يحسن أداء التمارين الرياضية ويمنع الخرف ويخفض ضغط الدم.

الشوكولاتة الداكنة

يمكن أن يؤدي تناول ما يتراوح بين 30 إلى 60 غرامًا يوميًا من الشوكولاتة الداكنة إلى خفض نسبة الكوليسترول وضغط الدم، وتحسين الدماغ، وحماية بشرتك من أضرار أشعة الشمس.

من الأفضل اختيار الشوكولاتة التي تحتوي على 70% كاكاو على الأقل للحصول على أكثر العناصر فائدة وأقل كمية من السكر. افعل ذلك وستحصل على جرعة يومية جيدة من البوتاسيوم والفوسفور والزنك والحديد والمغنيسيوم والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم. ولأن تناول الشوكولاتة يشعرك بالارتياح، فإنها تطلق مادة الإندورفين التي تساعد على تحسين الحالة المزاجية.

الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على ما يقرب من 20 نوعًا من الفيتامينات والمعادن، مثل البوتاسيوم والنحاس والفيتامينات B وC وE وK. ويضمن تناول الأفوكادو بانتظام حصولك على ما يكفي من الدهون الأحادية غير المشبعة الصحية للقلب والحفاظ على ضغط الدم الأمثل.





تابعوا البيان الصحي عبر غوغل نيوز