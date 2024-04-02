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الحكومة اليابانية تعلن استئناف تمويل «أونروا»

4/2/2024 2:16:20 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء أنها ستستأنف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا إن بلادها خططت للمساهمة بمبلغ 35 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو.

وعلقت اليابان تمويلها في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن عشرات من موظفي الأونروا متورطون في الهجمات التي ارتكبتها حركة حماس في 7 أكتوبر.

ودفعت المزاعم الإسرائيلية عددا من الدول الغربية، بما في ذلك الجهات المانحة الرئيسية الولايات المتحدة وألمانيا، إلى تعليق تمويل الأونروا.

وتقوم لجنة من الخبراء شكلتها الأمم المتحدة بإجراء مراجعة مستقلة للوكالة.

ويأتي قرار اليابان باستئناف التمويل في أعقاب خطوات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي والسويد وكندا.


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