الحكومة اليابانية تعلن استئناف تمويل «أونروا»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء أنها ستستأنف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وقالت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا إن بلادها خططت للمساهمة بمبلغ 35 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليابانية كيودو.
وعلقت اليابان تمويلها في أعقاب مزاعم إسرائيلية بأن عشرات من موظفي الأونروا متورطون في الهجمات التي ارتكبتها حركة حماس في 7 أكتوبر.
ودفعت المزاعم الإسرائيلية عددا من الدول الغربية، بما في ذلك الجهات المانحة الرئيسية الولايات المتحدة وألمانيا، إلى تعليق تمويل الأونروا.
وتقوم لجنة من الخبراء شكلتها الأمم المتحدة بإجراء مراجعة مستقلة للوكالة.
ويأتي قرار اليابان باستئناف التمويل في أعقاب خطوات مماثلة اتخذها الاتحاد الأوروبي والسويد وكندا.
تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز
MENAFN02042024000110011019ID1108046916
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.