مؤسسة حمدان بن راشد تتلقى طلبات الترشح لجائزة حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز

(MENAFN
- Virtue mena) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 1 أبريل 2024:
تستقبل مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية طلبات الترشح لجائزة "حمدان– الألكسو للبحث التربوي المتميز" على موقعها الالكتروني اعتباراً من شهر مارس 2024.
وقال معالي الأستاذ الدكتور محمد ولد أعمر، المدير العام للألكسو: "إنه من دواعي سعادتنا تلقي الترشح لجائزة "حمدان – الألكسو للبحث التربوي المتميز" 2024-2025 والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة للباحثين التربويين في الوطن العربي من تقديم دراساتهم وبحوثهم والتي لا شك أنها ستكون إضافة متميزة وقيمة نوعية عالية لقطاع التعليم، حيث ستكون منصة متخصصة رائدة لتبادل الخبرات والتجارب والممارسات المتميزة في الحقل التعليمي والتي بدورها ستساهم في إثراء الساحة العلمية وتحقق الكثير من الفوائد والأهداف الأكاديمية التي من أجلها انطلقت الجائزة."
وأضاف معاليه: "وبهذه المناسبة نشجع الباحثين من مختلف الدول العربية من على المشاركة في الجائزة من أجل الاستفادة من جهودهم والأفكار المطروحة في تطوير المناهج التعليمية وقطاع التعليم في المنطقة العربية. كما نتقدم بخالص الشكر للقائمين على الجائزة على جهودهم المستمرة في تطويرها وتعزيز مكانتها لتحقيق أهدافها المأمولة".
من جانبه، قال سعادة الدكتور خليفة السويدي، الأمين العام والمدير التنفيذي لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية والتربوية: "تواصل المؤسسة تلقي الترشح لجائزة حمدان– الألكسو للبحث التربوي المتميز" والتي تهدف إلى تشجيع الحركة البحثية في الوطن العربي والتي بفضلها تم استقطاب الكثير من البحوث التربوية المتميزة. وقد استفاد قطاع التعليم في العالم العربي من مخرجات هذه البحوث في نشر المعرفة وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتسليط الضوء عليها وتعميمها لخدمة المنتج التربوي والأكاديمي. ويتماشى هذا مع أهداف حكومتنا ورؤية قيادتنا الرشيدة بمنح قطاع التعليم أولوية قصوى ليواكب التطور العالمي المتسارع وتطوير المؤسسات التعليمية وترقيتها لإعداد أجيال مؤهلة وقادرة على تحمل مسؤولية دفع عجلة التنمية والمساهمة في تطوير المجتمعات وتحقيق النهضة والازدهار للشعوب ومن خلال التعاون والتنسيق مع شركائنا من المؤسسات الدولية والاقليمية والمحلية ذات الصلة. ومن هنا نتقدم بالشكر والتقدير لكافة شركائنا الاستراتيجيين على دعمهم وجهودهم في إنجاح الجائزة وعلى رأسهم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) لدورها الفعال في دعم الجائزة والعمل على إنجاح أهدافها. كما ندعو الفئات المستهدفة للمشاركة في الجائزة بإنجازاتهم وبحوثهم للمساهمة في إثراء المعرفة وتعميم تجاربهم الناجحة والاستفادة منها"، وأوضح الأمين العام لمؤسسة حمدان أن الترشح للجائزة متاح عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة، حيث تتوفر كافة المعلومات وشروط التقديم على الموقع الالكتروني، ويستمر حتى 9 سبتمبر 2024.
يُذكر أن الجائزة بدأت بمبادرة أطلقها المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم – طيب الله ثراه - تستهدف تشجيع الحركة البحثية "أفضل بحث محلي مطبق" في العام 2003، ونجحت في ترسيخ قيمة البحوث ثم اتجهت إلى تعزيز الإطار العام للبحوث وتم تعديلها لتصبح فئة البحث التربوي على مستوى الوطن العربي في العام 2007. وفي العام 2021 وفي إطار الشراكة الاستراتيجية مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) تم إطلاق "جائزة حمدان– الألكسو للبحث التربوي المتميز" بهدف اكتشاف وتشجيع الباحثين التربويين المتمیّزین في الدول العربية، والتعریف بھم، وتعمیم الممارسات بین المعنیین في المیدان التربوي للاستفادة منھا، إضافة إلى إثراء وإغناء المكتبة التربوية العربية بالبحوث المتميزة وفق المعايير الدولية لتحتل مكانتها بين الجوائز العالمية.
كما تجدر الإشارة الى أن جائزة حمدان– الألكسو للبحث التربوي المتميز شهدت في دورتها السابقة مشاركات من 17 دولة عربية وبلغ إجمالي الأبحاث المشاركة 146 بحثاً. ووصل عدد الأبحاث الفائزة (3 أبحاث) من المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، وجمهورية مصر العربية.
MENAFN02042024005113011630ID1108046890
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.